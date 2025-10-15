Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üretimi ve satışıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, M.Ş. isimli şahsın adresine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 15 kilo 451 gram kubar esrar, 15 kök kenevir, 60 metre sulama hortumu, 50 metre ip, bir kar maskesi ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA