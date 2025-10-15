Mersin'deki Feci Kazada Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 Ekim sabahı meydana gelen ve tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı feci kazadan acı haberler gelmeye devam ediyor. Kazadan günler sonra hastanede yaşam mücadelesi veren bir işçi daha hayatını kaybedince, olaydaki can kaybı 7'ye yükseldi.

Kazada hayatını kaybeden 6 kişi...

Kaza, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkinde, domates tarlasına giden işçileri taşıyan 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Cemal K. yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüsün, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yaklaşık 10 metrelik şarampole uçması sonucu meydana gelmişti. Kaza anında Suzan Uğuz, Şerife Karakuş (47), Mustafa Üstün (55) ve Münevver Anamurlu olmak üzere 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

Hakan Yılmaz da kurtarılamadı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ümmü Demir (52) ve Mustafa Uçman (66), olaydan dört gün sonra doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı. Dün ise Erdemli Devlet Hastanesi'nde 8 gündür tedavi gören 50 yaşındaki Hakan Yılmaz'ın da hayatını kaybettiği haberi geldi. Yılmaz'ın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, hastanedeki tedavisi tamamlanan 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Cemal K., dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA