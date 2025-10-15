Denizli'de Feci Kaza: Emniyet Şeridindeki Servise Kamyon Çarptı: 1 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çevreyolu üzerinde yaşanan feci bir trafik kazası bir can aldı. Güzelköy Mahallesi mevkinde meydana gelen olayda, tarım işçilerini taşımak üzere yola çıkan bir servis minibüsü, yeni işçi almak için emniyet şeridinde durakladığı sırada bir kamyonun hedefi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Avcı'nın kullandığı 20 AJK 220 plakalı minibüs, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine gitmek üzere çevreyolunda işçi beklemeye başladı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 34 KL 6085 plakalı BİM marketine ait kamyon, duran servisi fark ederek manevra yapmaya çalıştı. Ancak kamyonun dorsesinin köşesi, minibüsün arka kısmına şiddetli bir şekilde çarptı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle minibüste büyük hasar oluşurken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüsün en arka koltuğunda oturan sürücü Hacı Avcı'nın 70 yaşındaki babası Mustafa Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazanın ardından kamyon şoförü H.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mustafa Avcı'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Yetkililer tarafından kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA