Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Buldan, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yasa dışı yollarla borç para vererek kazanç sağladıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; toplam değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 12 adet senet, 37 bin 500 euro, 3 bin 250 dolar nakit para, 9 adet Cumhuriyet altını, 149 boş senet, 4 belge, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 443 tabanca mermisi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA