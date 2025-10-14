Sakarya'da Üzüm Bahçelerinde Hırsız Nöbeti Başladı

Sakarya'da üzüm üreticileri, hırsızlığa karşı jandarma ekipleriyle bahçede nöbet tutuyor.

Sakarya'da Üzüm Bahçelerinde Hırsız Nöbeti Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üzüm üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı jandarma ekipleriyle bahçelerinde nöbet tutuyor.

Hayrettin, Pınarlı ve Bacıköy mahallelerinde zirai don nedeniyle rekoltede ciddi düşüş yaşayan çiftçiler, hırsızlık olaylarına karşı ürünlerini korumak için jandarma ekipleriyle koordineli şekilde çalışma yürütüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyetlerini yoğunlaştırarak üzüm bağlarının bulunduğu bölgelerde güvenliği artırıyor. Vatandaşlar herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında durumu hemen ekiplere bildiriyor.

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine, vatandaşların ve jandarma ekiplerinin hırsızlık olayına karşı çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Fethiye'de Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten Ortak Operasyon Fethiye'de Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten Ortak Operasyon
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Sadettin Saran Okları Onlara Çevirdi: Takıma Veda Ediyorlar Fenerbahçe'de Yaprak Dökümü! Ayrılık Sırası Onlarda
Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Malatya, Erzurum, Bingöl ve Muş’a Kar Yağışı Uyarısı! Tarih Verildi, Bir Anda Bastıracak Kar Yağışı Uyarısı! Tarih Verildi
ÇOK OKUNANLAR
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin
Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Eşinin Gizli Hesabını Açınca Gerçek Ortaya Çıktı, Hemen İhbar Etti! 400’den Fazla Mağdur Tespit Edildi Eşinin Gizli Hesabını Açınca Gerçek Ortaya Çıktı, Hemen İhbar Etti! 400’den Fazla Mağdur Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor: 1 Ocak 2026 Tarihi İtibariyle Devrede Milyonlarca Hane Dikkat! 1 Ocak 2026’dan İtibaren Devrede