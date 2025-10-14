Sakarya'da Üzüm Bahçelerinde Hırsız Nöbeti Başladı
Sakarya'da üzüm üreticileri, hırsızlığa karşı jandarma ekipleriyle bahçede nöbet tutuyor.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üzüm üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı jandarma ekipleriyle bahçelerinde nöbet tutuyor.
Hayrettin, Pınarlı ve Bacıköy mahallelerinde zirai don nedeniyle rekoltede ciddi düşüş yaşayan çiftçiler, hırsızlık olaylarına karşı ürünlerini korumak için jandarma ekipleriyle koordineli şekilde çalışma yürütüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyetlerini yoğunlaştırarak üzüm bağlarının bulunduğu bölgelerde güvenliği artırıyor. Vatandaşlar herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında durumu hemen ekiplere bildiriyor.
Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine, vatandaşların ve jandarma ekiplerinin hırsızlık olayına karşı çalışma yürüttüğünü söyledi.
Kaynak: AA