32 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Diyarbakır'da Yakalandı

Diyarbakır’da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

32 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Diyarbakır'da Yakalandı
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

32 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Operasyonda, Lice ilçesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. yakalandı.

Hükümlünün üzerinde ve bağ evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, piyade tüfeği, av tüfeği, 3 şarjör, 45 fişek ve 10 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

