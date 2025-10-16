Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yasa dışı çevrim içi bahis oynatılmasına aracılık ettikleri tespit edildi.

Son Güncelleme:
Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı çevrim içi bahis oynatılmasına aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 6 sim kart ele geçirildi, M.E. ve F.E. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

