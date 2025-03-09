Mango'nun Kurucusu Ünlü Milyarderin Ölümünde Büyük Şüphe: Oğlunun İfadeleri Çelişkili Bulundu

Mango markasının kurucusu ünlü milyarder İsak Andiç Ermay’ın ölümüne ilişkin soruşturma derinleşti. İspanya savcılığı, İsak Andiç Ermay’ın oğlu Jonathan Ermay'ın ifadelerini çelişkili buldu. Google'dan teknik veriler talep edildi.

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Mango'nun Kurucusu Ünlü Milyarderin Ölümünde Büyük Şüphe: Oğlunun İfadeleri Çelişkili Bulundu

Moda dünyasının en büyük isimlerinden biri olan ve Mango markasının kurucusu İsak Andiç Ermay’ın trajik ölümü, iş dünyasını yasa boğdu. 71 yaşındaki ünlü iş insanı, Katalonya’daki Monserrat Dağlık Alanı’nda yaptığı yürüyüş sırasında yaklaşık 100 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis soruşturma başlattı ve ilk bulgular ölümün bir kaza sonucu gerçekleştiğini ortaya koydu.

Ancak, Andiç Ermay’ın ölümünün ardından ortaya atılan iddialar, olayın sadece bir yürüyüş kazası olup olmadığına dair soru işaretleri doğurdu.

Mango'nun Kurucusu Ünlü Milyarderin Ölümünde Büyük Şüphe: Oğlunun İfadeleri Çelişkili Bulundu - Resim : 1

KORKUNÇ İDDİA

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; aileye yakın kaynaklar, Ermay’ın son dönemde Mango’nun yönetimi konusunda oğlu Jonathan ile ciddi anlaşmazlıklar yaşadığını ileri sürdü.

Mango'nun Kurucusu Ünlü Milyarderin Ölümünde Büyük Şüphe: Oğlunun İfadeleri Çelişkili Bulundu - Resim : 2

Baba-oğul arasındaki gerginliği yatıştırmak için planlanan bu yürüyüşün, aslında çok daha büyük bir hikâyenin parçası olabileceği konuşulmaya başlandı.

VERİLER BEKLENİYOR

İspanya savcılığı dosyayı yeniden açtı. Yetkililer, düşme anına ilişkin teknik verileri Google’dan talep etti. Ayrıca, Jonathan Ermay'ın kaza sırasında gerçekten babasının önünde olup olmadığını belirlemek için telefon şirketinden konum bilgileri istendi.

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Kaynak: Sabah

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