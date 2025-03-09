221 Liraya 'Sanal Umre' Turu: Kabe'yi Tavaf Edip Şeytan Taşladılar

Endonezya’da sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak, ‘sanal umre’ turları düzenleniyor. Manasik Xperience isimli etkinlikle katılımcılar, sanal uçakla Mekke’ye yolculuk yapılırken ardından kutsal mekanlar 3 boyutlu olarak ziyaret ediliyor. Yine sanal gözlükle şeytan taşlama gerçekleştirilirken, bütün bu turun Türk Lirası karşılığı ise 221 lira olarak hesaplanıyor.

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221 Liraya 'Sanal Umre' Turu: Kabe'yi Tavaf Edip Şeytan Taşladılar

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen Manasik Xperience isimli etkinlik, büyük ilgi çekti. Etkinlik kapsamında, katılımcılara bulundukları alandan sanal şekilde kutsal toprakları ziyaret etme olanağı sunuluyor.

MEKKE’YE SANAL YOLCULUK

Biletleri 99 bin Endonezya Rupisi yani 221 liradan satılan bu programda, katılımcılara sanal gerçeklik gözlüğü takılarak ilk olarak Mekke’ye sanal uçak yoluculuğu deneyimi sunuluyor. Bu deneyimde gözlüğün yanı sıra mekana yerleştirilen uçak kabini de kullanılıyor.

Sanal çak yolculuğunun ardından katılımcılar Kabe ve diğer kutsal mekanları da üç boyutlu gözlükler sayesinde gerçek boyutlarıyla deneyimliyor.

221 Liraya 'Sanal Umre' Turu: Kabe'yi Tavaf Edip Şeytan Taşladılar - Resim : 1

3 BOYUTLU GÖZLÜKLE ŞEYTAN TAŞLAMA

Ardından gelişmiş hareket dedektörleri vasıtasıyla tavaf ve şeytan taşlama dahil umrenin tüm aşamalarını gerçekmiş gibi deneyimlenebiliyor.

221 Liraya 'Sanal Umre' Turu: Kabe'yi Tavaf Edip Şeytan Taşladılar - Resim : 2

‘KABE’NİN ÖNÜNDEN FOTOĞRAF’

Ziyaretin bitiminin ardından konuklara, kendilerini Kabe’nin önündeymiş gibi yansıtan yapay zeka ürünü bir fotoğraf da veriliyor.

221 Liraya 'Sanal Umre' Turu: Kabe'yi Tavaf Edip Şeytan Taşladılar - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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