221 Liraya 'Sanal Umre' Turu: Kabe'yi Tavaf Edip Şeytan Taşladılar

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen Manasik Xperience isimli etkinlik, büyük ilgi çekti. Etkinlik kapsamında, katılımcılara bulundukları alandan sanal şekilde kutsal toprakları ziyaret etme olanağı sunuluyor.

MEKKE’YE SANAL YOLCULUK

Biletleri 99 bin Endonezya Rupisi yani 221 liradan satılan bu programda, katılımcılara sanal gerçeklik gözlüğü takılarak ilk olarak Mekke’ye sanal uçak yoluculuğu deneyimi sunuluyor. Bu deneyimde gözlüğün yanı sıra mekana yerleştirilen uçak kabini de kullanılıyor.

Sanal çak yolculuğunun ardından katılımcılar Kabe ve diğer kutsal mekanları da üç boyutlu gözlükler sayesinde gerçek boyutlarıyla deneyimliyor.

3 BOYUTLU GÖZLÜKLE ŞEYTAN TAŞLAMA

Ardından gelişmiş hareket dedektörleri vasıtasıyla tavaf ve şeytan taşlama dahil umrenin tüm aşamalarını gerçekmiş gibi deneyimlenebiliyor.

‘KABE’NİN ÖNÜNDEN FOTOĞRAF’

Ziyaretin bitiminin ardından konuklara, kendilerini Kabe’nin önündeymiş gibi yansıtan yapay zeka ürünü bir fotoğraf da veriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi