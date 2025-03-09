Hamas’tan Ateşkes İddialarına Yanıt Geldi

Arap basınında yer alan haberlerde, Hamas’ın, Gazze Şeridi’ndeki bazı esirlerin serbest bırakılması karşılığında mevcut anlaşmanın ilk aşamasının iki ay daha uzatılmasına onay verdiği öne sürülmüştü.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN’ın bir İsrailli kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD, Hamas’ın elindeki 10 esirin serbest bırakılması karşılığında Gazze’deki ateşkesi iki ay daha uzatmak için bir girişim başlattı. Haberde, müzakerelerin İsrail’in doğrudan müdahalesi olmadan, arabulucu Katar ve Mısır’ın desteğiyle ABD ile Hamas arasında yürütüldüğü belirtilmişti.

İDDİALARA YALANLAMA

Hamas, Gazze Şeridi’nde geçici bir ateşkese açık olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Hamas’ın Telegram kanalında, hareketin yöneticilerinden Mahmud Merdavi adına yayımlanan açıklamada, bazı arabulucuların Hamas’ın ateşkese açık olduğu yönünde mesajlar aldığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, örgütün daha önce varılan mutabakata bağlılığını koruduğu belirtilerek, “Hamas, varılan anlaşmaya tam olarak bağlıdır ve belirlenen parametreler doğrultusunda müzakerelerin ikinci aşamaya geçmesi gerektiğini teyit eder. Bu çerçevenin dışında ortaya atılan iddialar asılsızdır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA