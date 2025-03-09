Hamas’tan Ateşkes İddialarına Yanıt Geldi

Hamas'tan Gazze'de geçici bir ateşkese açık olduklarına ilişkin haberlere yanıt geldi. Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Hamas’tan Ateşkes İddialarına Yanıt Geldi

Arap basınında yer alan haberlerde, Hamas’ın, Gazze Şeridi’ndeki bazı esirlerin serbest bırakılması karşılığında mevcut anlaşmanın ilk aşamasının iki ay daha uzatılmasına onay verdiği öne sürülmüştü.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN’ın bir İsrailli kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD, Hamas’ın elindeki 10 esirin serbest bırakılması karşılığında Gazze’deki ateşkesi iki ay daha uzatmak için bir girişim başlattı. Haberde, müzakerelerin İsrail’in doğrudan müdahalesi olmadan, arabulucu Katar ve Mısır’ın desteğiyle ABD ile Hamas arasında yürütüldüğü belirtilmişti.

Hamas’tan Ateşkes İddialarına Yanıt Geldi - Resim : 1

İDDİALARA YALANLAMA

Hamas, Gazze Şeridi’nde geçici bir ateşkese açık olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Hamas’ın Telegram kanalında, hareketin yöneticilerinden Mahmud Merdavi adına yayımlanan açıklamada, bazı arabulucuların Hamas’ın ateşkese açık olduğu yönünde mesajlar aldığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığı vurgulandı.

Hamas’tan Ateşkes İddialarına Yanıt Geldi - Resim : 2

Açıklamada, örgütün daha önce varılan mutabakata bağlılığını koruduğu belirtilerek, “Hamas, varılan anlaşmaya tam olarak bağlıdır ve belirlenen parametreler doğrultusunda müzakerelerin ikinci aşamaya geçmesi gerektiğini teyit eder. Bu çerçevenin dışında ortaya atılan iddialar asılsızdır” ifadelerine yer verildi.

Hamas'tan İsrail'e 'Yardım Engelleme' TepkisiHamas'tan İsrail'e 'Yardım Engelleme' TepkisiDünya

ABD Halkının İsrail'e Desteği Dibe Vurdu! 25 Yıl Sonra Bir İlk...ABD Halkının İsrail'e Desteği Dibe Vurdu! 25 Yıl Sonra Bir İlk...Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Hamas İsrail Gazze Filistin savaş
Son Güncelleme:
Ne Acı Oluyor Ne Açık! Tavşan Kanı Çayı Meğer Yıllardır Yanlış Demliyormuşuz Ne Acı Oluyor Ne Açık! Tavşan Kanı Çayı Meğer Yıllardır Yanlış Demliyormuşuz
İsveç'te Farklı İnanç Grupları İftar Programında Buluştu İsveç'te Farklı İnanç Grupları İftar Programında Buluştu
ABD Açıkladı: SDG, IŞİD Hücre Liderini Yakaladı ABD Açıkladı: SDG, IŞİD Hücre Liderini Yakaladı
Sezonu Başladı, Uzmanı Uyardı! Karadeniz’de Daha Çok Görülüyor: Tiroid Kanserine Kadar Götürüyor Sezonu Başladı, Uzmanı Uyardı! Karadeniz’de Daha Çok Görülüyor: Tiroid Kanserine Kadar Götürüyor
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'CHP Kadın Düşmanı Bir Partidir' Sözlerine Yanıt Özel'den Cumhurbaşkanı'nın 'CHP Kadın Düşmanı Bir Partidir' Sözlerine Yanıt
Diyarbakır'da Kafede Silahlı Saldırı: Merve Nur, Kadınlar Günü'nde Öldürüldü Merve Nur, Kadınlar Günü'nde Öldürüldü
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş Gözaltına Alındı Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş Gözaltına Alındı
Sürücüler Dikkat: İstanbul'da Bu Yollar Bugün Trafiğe Kapalı Sürücüler Dikkat: İstanbul'da Bu Yollar Bugün Trafiğe Kapalı
Erciyes’te Çığ Düştü! Kayak Yapan Bir Kişi Son Anda Kurtuldu! Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı Erciyes’te Çığ Düştü! Çığın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu