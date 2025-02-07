Umre'ye Gidecekler Dikkat! Yetkililer Açıkladı, Artık O Zorunluluk Yok

Umre için Suudi Arabistan'a seyahat edenler için, daha önce zorunlu olan Neisseria menenjitine karşı aşı şartında değişikliğe gidildi.

ZORUNLU AŞI KARARI ASKIYA ALINDI

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) tarafından duyurulan yeni kararla, menenjit aşısı zorunluluğunun askıya alındığı duyuruldu.

Geçtiğimiz ay yayınlanan ve menenjit aşılarını zorunlu kılan genelgeyi iptal eden yönerge, Suudi Arabistan’daki havalimanlarında faaliyet gösteren tüm havayollarına iletildi.

10 Ocak’ta yayınlanan ve iptal edilen kararda ülkeye gelen Umreciler için menenjit aşısı zorunlu hale getirilmişti. Menenjit aşısının Suudi Arabistan'a vardıktan en fazla 3 yıl ve en az 10 gün önce uygulanması gerekiyordu.

Kaynak: DHA