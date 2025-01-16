Zara, Mango, Defacto, Koton'u Solladı: Türkiye'de En Çok Alışveriş Yapılan Giyim Markası Belli Oldu

2010 yılında ilk kez ölçülmeye başlanan en çok kazanan giyim markaları listesi, 15 yıllık bir dönemi geride bıraktı. Bu süreçte listeye yeni markalar eklenirken bazıları listeden çıkmak zorunda kaldı. Ancak zirveye damga vuran iki isim hiç değişmedi.

İspanyol moda devi Zara, 2015-2023 yılları arasında pazarın lideriydi ancak son iki yılda tablo değişti.