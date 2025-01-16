Zara, Mango, Defacto, Koton'u Solladı: Türkiye'de En Çok Alışveriş Yapılan Giyim Markası Belli Oldu
Ne Zara, Ne Mango, Ne Defacto, Ne Koton... Türkiye'de en çok alışveriş yapılan giyim markası belli oldu. Listede ilk sırada yer alan marka şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
2010 yılında ilk kez ölçülmeye başlanan en çok kazanan giyim markaları listesi, 15 yıllık bir dönemi geride bıraktı. Bu süreçte listeye yeni markalar eklenirken bazıları listeden çıkmak zorunda kaldı. Ancak zirveye damga vuran iki isim hiç değişmedi.
İspanyol moda devi Zara, 2015-2023 yılları arasında pazarın lideriydi ancak son iki yılda tablo değişti.
Malatyalı Küçük ailesinin sahip olduğu LC Waikiki, sektörde dikkat çekici bir çıkış yakalayarak zirveye yerleşti. Marka, en yakın rakibi Zara ile arasındaki farkı giderek açarak liderliğini pekiştirdi. LC Waikiki’nin yükselişi, Türk perakende sektörünün global ölçekteki başarısını gözler önüne sererken, Zara'nın pazar payı üzerindeki etkisi de hâlâ hissediliyor.
İşte Türkiye'de en çok alışveriş yapılan giyim markası:
10. Adidas - 4,494,984,000
9. Beymen - 4,994,984,000
8. Penti - 6,989,969,000
7. Network - 14,979,936,000
6. Defacto - 15,889,680,000
5. Colin's - 19,979,336,000
4. Koton - 24,929,776,000
3. Mavi - 27,829,456,000
2. Zara - 27,969,904,000
1. LC Waikiki - 35,929,776,000