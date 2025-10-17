Mal Varlığı Tartışılıyordu! Kızı Ceren Önder Kandemir Açıkladı... İşte Sırrı Süreyya Önder'in 'Terekesi'

Kalp krizi geçirdikten 18 gün sonra hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, "Babamın terekesi" başlıklı yazısında tartışmalara neden olan Önder'in mal varlığını açıkladı. Kandemir, "Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı" dedi.

Mal Varlığı Tartışılıyordu! Kızı Ceren Önder Kandemir Açıkladı... İşte Sırrı Süreyya Önder'in 'Terekesi'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kalp rahatsızlığı sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınan ve 18 gün sonra 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, t24’te "Babamın terekesi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Mal Varlığı Tartışılıyordu! Kızı Ceren Önder Kandemir Açıkladı... İşte Sırrı Süreyya Önder'in 'Terekesi' - Resim : 1
Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törende kızı Ceren Önder Kandemir...

Kandemir, bu yazısında tartışmalara konu olan ve babası Sırrı Süreyya Önder'den kendisine kalan mirasın detaylarını açıkladı. Kandemir, "Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım" dedi.

Mal Varlığı Tartışılıyordu! Kızı Ceren Önder Kandemir Açıkladı... İşte Sırrı Süreyya Önder'in 'Terekesi' - Resim : 2
Sırrı Süreyya Önder

'BABAMIN TEREKESİ...'

İşte Kandemir'in yazısında Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığını aktardığı kısım:

"... Babamı kaybettikten sonra tatsız ama mecburi bazı işler hasıl oldu, aşağı yukarı herkes bunu yaşıyor. Merhumun terekesi çıkarılıyor. Neyi var neyi yoksa terekede görülüyor ve mirasçısına naklediliyor. Ben de şimdi size babamın terekesini anlatacağım, eksiksizce.

Babam Sırrı Süreyya Önder, yıllarca milletvekilliği yapmış, öncesinde ve yaşamı boyunca ise sayısız senaryo yazmış, filmler çekmiş biriydi. Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım.

Bankadaki tüm parasıyla, 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba... Yaşadığı ve vefat ettiği ev ise, Mecidiyeköy’de kirası 15 bin TL olan, 2+1, çok tatlı bir evdi. Tüm kitaplarını alırdı, balkonunu çok severdi..."

Pervin Buldan'dan Tarihi Günde Duygusal 'Sırrı Süreyya Önder' MesajıPervin Buldan'dan Tarihi Günde Duygusal 'Sırrı Süreyya Önder' MesajıGüncel

Sırrı Süreyya Önder’in Kızından Yürek Burkan Baba-Kız Hikayesi! Bilinmeyenleri Satır Satır AnlattıSırrı Süreyya Önder’in Kızından Yürek Burkan Baba-Kız Hikayesi! Bilinmeyenleri Satır Satır AnlattıGüncel

Barış Sürecinin Yürütücüsüydü, PKK'nın Tarihi Kararını Göremedi! Sırrı Süreyya Önder'in Kardeşi: Tüm Çabası Bugünler İçindiBarış Sürecinin Yürütücüsüydü, PKK'nın Tarihi Kararını Göremedi! Sırrı Süreyya Önder'in Kardeşi: Tüm Çabası Bugünler İçindiSiyaset

Kaynak: T24

Etiketler
Sırrı Süreyya Önder
İstanbul, Çanakkale, Konya… Akran Zorbalığı Her Yerde! Saçından Tuttu, Yerde Sürükledi, Bıçakla Tehdit Etti Saçından Tuttu, Yerde Sürükledi, Bıçakla Tehdit Etti
Türkiye Onu Konuşmuştu! 6 Şubat Depreminden Sonra Evden Çıkmayan Barış 3 Yıl Sonra İlk Kez Dışarı Çıktı Depremden Sonra Evden Çıkmayan Barış 3 Yıl Sonra İlk Kez Dışarı Çıktı
Kripto Paralarda Kan kaybı Sürüyor: Bitcoin Dibi Gördü, 1.2 Milyar Dolarlık Darbe Bitcoin Dibi Gördü, 1.2 Milyar Dolarlık Kayıp
Soruşturmada Kan Donduran Gelişme! Mango'nun Kurucusunu Oğlu mu Öldürdü? Soruşturmada Kan Donduran Gelişme! Mango'nun Kurucusunu Oğlu mu Öldürdü?
Bir Dönemin Vergi Rekortmeniydi! 67 Yıllık Devrin Sonu: Türk Devi Resmen İflas Etti Karar Çıktı! 67 Yıllık Türk Devi İflas Etti
2111 Gündür Gülistan Doku'dan Haber Yok! İşte Cevap Bekleyen 10 Soru... İşte Cevap Bekleyen 10 Soru...
ÇOK OKUNANLAR
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Tayfun Kahraman İçin AYM'den Hak İhlali Kararı: Resmi Gazete'de Yayımlandı AYM'nin 'Tayfun Kahraman' Kararı Resmi Gazete'de
Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı