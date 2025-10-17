Hastaneler Doldu Taştı, 2020’nin Kabusu Geri Döndü… Kasım’da Zirve Yapabilir

Türkiye’de ilk olarak 2020 yılında görülen Kovid-19 virüsü yeni varyantı ile yeniden görülmeye başlandı. Dr. Şenol Atakan vakaların yaklaşık yüzde 90’ında kovid pozitifliğinin saptandığını belirterek uyardı. Atakan, Kasım–Aralık aylarında vaka sayılarında zirve beklediklerini söyledi.

Son haftalarda hastanelerin acil servislerine grip benzeri şikayetlerle başvuran hasta sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığını belirten Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, özellikle havaların soğuması ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte Kovid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

Covid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti

FARKLI BELİRTİLERLE GELİYOR

Dr. Atakan, son günlerde gelen hastalarda ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrılarının yanı sıra bulantı ve ishal gibi şikayetlerin de öne çıktığını vurguladı.

Atakan “Yine Covid varyantlarını görüyoruz. Hastalarımız yoğun şekilde bu belirtilerle geliyor. Bu yeni varyantlarda sırt ağrısı da oldukça belirgin. Bağışıklığı güçlü kişiler hastalığı daha hafif atlatıyor ancak yine de doktor kontrolü büyük önem taşıyor” dedi.

Yeni varyantın belirtileri çok daha farklı

YÜZDE 90’I POZİTİF

Dr. Atakan, grip vakalarının da sonbaharda artış gösterdiğini, yapılan araştırmalarda vakaların yaklaşık yüzde 90’ında Covid pozitifliğinin saptandığını aktardı. Kasım–Aralık aylarında vaka sayılarında zirve beklediklerini, ilkbaharda ise düşüşe geçileceğini ifade etti.

Kasım–Aralık aylarında vaka sayıları zirve yapabilir uyarısı

GRİP AŞISI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Grip aşısının komplikasyonları önlemede güçlü bir koruma sağladığını hatırlatan Dr. Atakan, “Aşı, hastalığı tamamen engellemese de zatürre, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor. Özellikle hamilelerin, bebeklerin, kronik hastalığı olanların ve risk grubundaki kişilerin aşı olması çok önemli” diye konuştu.

AŞI KARŞITLARINA UYARI

Sosyal medyada yayılan aşı karşıtı söylemlere de tepki gösteren Atakan, “Aşı karşıtlığı nedeniyle çocukluk çağı hastalıkları yeniden görülmeye başladı. Bu durum endişe verici. Devletin bu konuda daha sıkı tedbirler alması ve yanlış bilgi yayanlara yaptırım uygulaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN”

Dr. Atakan, viral enfeksiyonların yaygınlaşmasıyla birlikte acil servislerdeki yoğunluğun arttığını, bu durumun bulaş riskini yükselttiğini belirtti. Vatandaşlara, acil olmayan durumlarda aile hekimlerine başvurmaları çağrısında bulundu.

Atakan “Viral hastalıklarda antibiyotik etkili değildir. Aksine vücudun dengesini bozarak farklı sorunlara yol açabilir. Tuzlu suyla gargara gibi basit yöntemler bile hastalığın yayılımını azaltabiliyor. Antibiyotikler ağrı kesici gibi kullanılmamalı. Bu yanlış alışkanlıkları sağlık okuryazarlığını artırarak aşmamız gerekiyor” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Covid-19 Türkiye Aşı Hastane
