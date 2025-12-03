Altın Yükselişe Geçti: Fed’in Hamlesi Piyasalarda Etkili Oldu

ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve kâr realizasyonunun ardından değer kaybeden altın yeniden yükselişe geçti. Fed’in Aralık ayında faiz indirmesi beklentisi, ons ve gram altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Gram altın 5.767 TL, ons altın 4.221 $ seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş ve yatırımcıların kâr realizasyonu yapmasının ardından değer kaybeden altın, yeniden toparlanma sinyalleri verdi. Yatırımcılar, Fed’in Aralık ayındaki toplantıda faiz indirimine gitmesini neredeyse kesin olarak bekliyor.

Bu beklenti altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde, altının onsu 4.221 dolardan işlem görürken, gram altın 5.767 TL civarında dengelendi.

İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba günü için 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları:

GRAM ALTIN
Alış: 5.766,33 TL
Satış: 5.767,14 TL

ONS ALTIN (USD)
Alış: 4.220,26 $
Satış: 4.221,22 $

ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.226,13 TL
Satış: 9.429,27 TL

CUMHURİYET ALTINI
Alış: 36.904,52 TL
Satış: 37.601,74 TL

TAM ALTIN
Alış: 37.883,00 TL
Satış: 38.203,00 TL

YARIM ALTIN
Alış: 18.393,10 TL
Satış: 18.856,96 TL

ZİYNET ALTINI
Alış: 36.901,07 TL
Satış: 37.598,22 TL

ATA ALTIN
Alış: 38.473,56 TL
Satış: 39.453,67 TL

14 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 3.203,80 TL
Satış: 4.312,38 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 5.301,67 TL
Satış: 5.551,94 TL

GREMSE ALTIN
Alış: 94.359,00 TL
Satış: 95.360,00 TL

