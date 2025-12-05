En Ucuzu 12 Bin 250 Lira… İşte Türkiye’de Kira Fiyatlarının En Düşük Olduğu 15 İl
Türkiye’de konut kiralarındaki artış hız kesmezken İGD verileri medyan kiranın 22 bin TL’ye çıktığını gösterdi. En düşük kira 12 bin 250 TL ile Hakkari’de görülürken birçok ilde rakamlar 13-15 bin TL bandında seyrediyor. Barınma maliyetleri artarken dikkatler uygun kira sunan bölgelere çevrildi… İşte o 15 il…
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak yeni ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını gelecek hafta cuma günü gerçekleştirecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren tarafı TİSK’i 12 Aralık saat 14.00’te görüşmeye davet etmişti. Beklenti yükselirken, ilk buluşmada herhangi bir rakam telaffuz edilmeyeceği daha çok genel değerlendirme ve tarafların görüşlerine yer verileceği ifade ediliyor.
ÇALIŞANLARIN GÖZÜ TOPLANTIDA
Asgari ücret 2025 yılı için brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Yaklaşık 7,5 milyon çalışan doğrudan asgari ücret alırken, diğer çalışanların maaşları için de referans oluşturması nedeniyle karar süreci tüm ücretliler tarafından yakından takip ediliyor.
TÜRKİYE’DE KİRA YÜKÜ ARTIYOR
Türkiye gazetesinin haberine göre, Konut kiralarında yaşanan yükseliş dikkat çekmeye devam ediyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından ilanlar üzerinden yapılan analiz, Kasım 2025 itibarıyla Türkiye genelinde medyan kira bedelinin 22 bin TL’ye ulaştığını ortaya koydu. Böylece ortalama kira, bir asgari ücrete denk gelmiş oldu.
TÜRKİYE’DE KİRASI EN DÜŞÜK 15 İL
İGD’nin hazırladığı çalışmaya göre geçen ay medyan kira tutarının en düşük olduğu 15 il şöyle sıralandı:
Hakkâri: 12 bin 250 TL
Aksaray: 12 bin 500 TL
Muş: 12 bin 500 TL
Kars: 13 bin TL
Yozgat: 13 bin TL
Isparta: 13 bin TL
Burdur: 13 bin 500 TL
Bayburt: 13 bin 500 TL
Mardin: 14 bin TL
Düzce: 14 bin TL
Gümüşhane: 14 bin TL
Siirt: 14 bin 500 TL
Bitlis: 14 bin 500 TL
Elâzığ: 14 bin 500 TL
Şırnak: 15 bin TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi