En Ucuzu 12 Bin 250 Lira… İşte Türkiye’de Kira Fiyatlarının En Düşük Olduğu 15 İl

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak yeni ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını gelecek hafta cuma günü gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren tarafı TİSK’i 12 Aralık saat 14.00’te görüşmeye davet etmişti. Beklenti yükselirken, ilk buluşmada herhangi bir rakam telaffuz edilmeyeceği daha çok genel değerlendirme ve tarafların görüşlerine yer verileceği ifade ediliyor.

ÇALIŞANLARIN GÖZÜ TOPLANTIDA

Asgari ücret 2025 yılı için brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Yaklaşık 7,5 milyon çalışan doğrudan asgari ücret alırken, diğer çalışanların maaşları için de referans oluşturması nedeniyle karar süreci tüm ücretliler tarafından yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE’DE KİRA YÜKÜ ARTIYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre, Konut kiralarında yaşanan yükseliş dikkat çekmeye devam ediyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından ilanlar üzerinden yapılan analiz, Kasım 2025 itibarıyla Türkiye genelinde medyan kira bedelinin 22 bin TL’ye ulaştığını ortaya koydu. Böylece ortalama kira, bir asgari ücrete denk gelmiş oldu.

TÜRKİYE’DE KİRASI EN DÜŞÜK 15 İL

İGD’nin hazırladığı çalışmaya göre geçen ay medyan kira tutarının en düşük olduğu 15 il şöyle sıralandı:

Hakkâri: 12 bin 250 TL

Aksaray: 12 bin 500 TL

Muş: 12 bin 500 TL

Kars: 13 bin TL

Yozgat: 13 bin TL

Isparta: 13 bin TL

Burdur: 13 bin 500 TL

Bayburt: 13 bin 500 TL

Mardin: 14 bin TL

Düzce: 14 bin TL

Gümüşhane: 14 bin TL

Siirt: 14 bin 500 TL

Bitlis: 14 bin 500 TL

Elâzığ: 14 bin 500 TL

Şırnak: 15 bin TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi