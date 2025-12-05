Bakan Şimşek’ten Enflasyon Hedefi Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi’nde yaptığı konuşmada enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, ekonomideki en önemli hedefin enflasyonun düşürülmesi olduğunu belirterek, 2025 yılının büyük olasılıkla yüzde 31 seviyelerinde tamamlanacağını söyledi. Gelecek yıl için ise enflasyonun yüzde 20’nin altına çekilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

MALİ DİSİPLİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Şimşek, mali disiplin konusuna da değinerek kamu maliyesi için yeni adımların atılacağını belirterek, “Mali disiplin kurallarını aktif hale getirecek düzenlemeler yapacağız.” açıklamasında bulundu.

DÜŞÜK GELİRLİLERE PİLOT DESTEK PROGRAMI

Şimşek, sosyal destek politikalarının hedefinin güçlendirileceğini belirterek, belli gelir düzeyinin altında bulunan ailelere yönelik pilot destek uygulamasının gelecek yıldan itibaren başlatılacağını söyledi. Bu adımın, yapay zeka dönemine hazırlık açısından da önem taşıdığını vurguladı.

CARİ AÇIKTA BELİRGİN İYİLEŞME

Ekonomi programının dış dengeye olumlu yansıdığını belirten Şimşek, vatandaşların ithal ettiği altın hariç tutulduğunda cari açığın neredeyse ortadan kalktığını ifade etti.

RİSK PRİMİ 6 YILIN EN İYİ SEVİYESİNDE

Türkiye’nin ekonomik risk göstergelerinin güçlendiğine dikkat çeken Şimşek, Türkiye’nin risk priminin 2018 başından bu yana en düşük seviyeye indiğini dile getirdi. Ayrıca Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyeye doğru hızla ilerlediğini söyledi.

BÜYÜMEDE OLUMLU AYRIŞMA

Şimşek, Türkiye ekonomisinin büyüme performansının benzer ülkelere kıyasla daha iyi durumda olduğunu belirtti. Türkiye’nin gelişmiş ekonomilerle arasındaki farkı kademeli olarak kapattığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi