Sigara, Alkol, Benzin... Zamdan Kaçış Yok! Yeni Yılda Büyük Fiyat Artışı: Etiketler Baştan Yazılıyor

Kasım ayı enflasyon verileri sonrası gözler yılbaşına çevrildi. ÜFE’de biriken artış, 1 Ocak itibarıyla sigaradan akaryakıta kadar birçok üründe otomatik vergi zammını tetikleyecek. Motorin ve benzin pompada en az 1,7 TL, sigara ise ortalama 5 TL zamlanacak.

Sigara, Alkol, Benzin... Zamdan Kaçış Yok! Yeni Yılda Büyük Fiyat Artışı: Etiketler Baştan Yazılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kasım ayında TÜFE yüzde 0,87, ÜFE ise yüzde 0,84 olarak açıklandı. Ancak sakin görünen veriler, tüketiciye yılbaşında zam olarak dönecek. Temmuz–Kasım arasında ÜFE artışı toplamda yüzde 9,53’e ulaştı. Aralık verisinin eklenmesiyle oranın yüzde 10,63 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 1 Ocak’ta ÖTV maktu tutarları otomatik olarak bu oranda artırılacak.

Bu zamlar, memur ve emekli maaşlarını etkilemiyor; ancak akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerde doğrudan fiyat artışı anlamına geliyor.

POMPAYA EN AZ 1,7 TL ZAM YANSIYACAK

Yeni ÜFE oranıyla birlikte akaryakıttaki vergi yükü artacak. Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş’a göre motorin ve benzinde ÖTV artışıyla birlikte pompaya yansıyacak asgari fiyat artışı şöyle olacak:

  • Motorinde en az 1,66 TL
  • Benzinde en az 1,77 TL
  • LPG’de en az 1,36 TL

Bu rakamlar sadece vergi kaynaklı. Kur hareketleri ve rafineri maliyetleriyle artış daha da büyüyebilir.

SİGARADA ORTALAMA 5 TL ARTIŞ YOLDA

Tütün ürünlerinde hem nispi hem maktu ÖTV uygulanıyor. Maktu tutarın yılbaşında artmasıyla birlikte sigara fiyatlarına en az 2 TL maliyet eklenecek. Çarpan etkisiyle bu artışın raflara 5 TL civarında zam olarak yansıması bekleniyor.

ALKOLLÜ İÇECEKTE ÇİFTE ZAM ETKİSİ

Alkol fiyatlarında sadece maktu ÖTV yükselmeyecek; aynı zamanda bu tutarın üzerine KDV de uygulanacağı için en az yüzde 12,7 zam kaçınılmaz görülüyor.

Kasım verileri piyasada büyük bir hareket yaratmasa da vergisel mekanizma nedeniyle ocak ayında tüketici yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya olacak.

Fed Öncesi Gram ve Çeyrek Altında Belirsizlik Dalgası! Kritik Hafta İçin Geri Sayım: Altın Dengesini ArıyorFed Öncesi Gram ve Çeyrek Altında Belirsizlik Dalgası! Kritik Hafta İçin Geri Sayım: Altın Dengesini ArıyorEkonomi

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Sigara Alkol Zam
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fed Öncesi Gram ve Çeyrek Altında Belirsizlik Dalgası! Kritik Hafta İçin Geri Sayım: Altın Dengesini Arıyor Fed Öncesi Gram ve Çeyrek Altında Belirsizlik Dalgası! Kritik Hafta İçin Geri Sayım
Döviz Güne Sakin Başladı: Dolarda Hafif Yükseliş Döviz Güne Sakin Başladı... Dolarda Hafif Yükseliş
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler' Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler'
Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü
11. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'ndan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren: Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı 11. Yargı Paketi Komisyondan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren! Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı
Galatasaray'dan Ademola Lookman İçin Dudak Uçuklatan Teklif! Bonservisi ve Maaşı Belli Oldu Galatasaray'dan Ademola Lookman İçin Dudak Uçuklatan Teklif! Bonservisi ve Maaşı Belli Oldu
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki Soygun Görüntüleri Ortaya Çıktı! Market Arabasıyla Hırsızlık Kamerada Büyükçekmece Adliyesi’ndeki Soygun Görüntüleri Ortaya Çıktı! Market Arabasıyla Hırsızlık Kamerada