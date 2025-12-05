Sigara, Alkol, Benzin... Zamdan Kaçış Yok! Yeni Yılda Büyük Fiyat Artışı: Etiketler Baştan Yazılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kasım ayında TÜFE yüzde 0,87, ÜFE ise yüzde 0,84 olarak açıklandı. Ancak sakin görünen veriler, tüketiciye yılbaşında zam olarak dönecek. Temmuz–Kasım arasında ÜFE artışı toplamda yüzde 9,53’e ulaştı. Aralık verisinin eklenmesiyle oranın yüzde 10,63 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 1 Ocak’ta ÖTV maktu tutarları otomatik olarak bu oranda artırılacak.

Bu zamlar, memur ve emekli maaşlarını etkilemiyor; ancak akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerde doğrudan fiyat artışı anlamına geliyor.

POMPAYA EN AZ 1,7 TL ZAM YANSIYACAK

Yeni ÜFE oranıyla birlikte akaryakıttaki vergi yükü artacak. Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş’a göre motorin ve benzinde ÖTV artışıyla birlikte pompaya yansıyacak asgari fiyat artışı şöyle olacak:

Motorinde en az 1,66 TL

Benzinde en az 1,77 TL

LPG’de en az 1,36 TL

Bu rakamlar sadece vergi kaynaklı. Kur hareketleri ve rafineri maliyetleriyle artış daha da büyüyebilir.

SİGARADA ORTALAMA 5 TL ARTIŞ YOLDA

Tütün ürünlerinde hem nispi hem maktu ÖTV uygulanıyor. Maktu tutarın yılbaşında artmasıyla birlikte sigara fiyatlarına en az 2 TL maliyet eklenecek. Çarpan etkisiyle bu artışın raflara 5 TL civarında zam olarak yansıması bekleniyor.

ALKOLLÜ İÇECEKTE ÇİFTE ZAM ETKİSİ

Alkol fiyatlarında sadece maktu ÖTV yükselmeyecek; aynı zamanda bu tutarın üzerine KDV de uygulanacağı için en az yüzde 12,7 zam kaçınılmaz görülüyor.

Kasım verileri piyasada büyük bir hareket yaratmasa da vergisel mekanizma nedeniyle ocak ayında tüketici yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya olacak.

Kaynak: Sözcü