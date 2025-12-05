Döviz Güne Sakin Başladı: Dolarda Hafif Yükseliş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul serbest piyasalarda döviz yeni güne sınırlı değişimlerle başladı. Haftanın son işlem gününde dolar, dünkü kapanışa göre hafif yükselişle 42,5160 liradan işlem görürken, alış fiyatı 42,5140 lira seviyesinde gerçekleşti. Euro ise güne 49,6140 liralık satış ve 49,6120 liralık alış fiyatıyla başladı.

Dün dolar 42,4490 liradan, euro ise 49,6290 liradan satılmıştı. Uzmanlar, küresel piyasalardaki temkinli seyrin ve iç talepteki dengelenmenin kur üzerinde sınırlı etkili olduğunu belirtiyor.

Gün içinde veri akışının zayıf olması nedeniyle kurda dar bantlı hareketlerin sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA