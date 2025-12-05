Fed Öncesi Gram ve Çeyrek Altında Belirsizlik Dalgası! Kritik Hafta İçin Geri Sayım: Altın Dengesini Arıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında yeni gün, hafif düşüş eğilimiyle başladı. 5 Aralık 2025 Cuma sabahında gram altın 5.745 TL seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı’da satış fiyatı 5.855 TL bandında hareket ediyor. Çeyrek altın ise Kapalıçarşı’da 9.550 TL’den alıcı buluyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı bu hafta 4.163 – 4.264 dolar aralığında dalgalandı. FED kararına sayılı günler kala fiyatlar 4.202 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Haftalık bazda ons altındaki düşüş yüzde -0,30 seviyesinde.

PİYASALAR FED’İ BEKLİYOR

ABD Merkez Bankası’nın (FED) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasalarda 0,25 baz puanlık indirim ihtimali hala güçlü; beklenti olasılığı yüzde 87 seviyesinde fiyatlanıyor. Dolar faizinin düşme ihtimali, altını elde tutma maliyetini azaltarak ons fiyatına destek sağlayan temel unsurlar arasında yer alıyor.

GÖZLER 2026’YA ÇEVRİLDİ

Uzmanlara göre FED’in faiz adımlarının büyük kısmı kısa vadede altın fiyatlarına yansımış durumda. Bu nedenle piyasalar artık 2026 yılı beklentilerine yöneliyor.

Analistler, önümüzdeki yıl 2 veya 3 faiz indiriminin ağırlıklı ihtimal olarak değerlendirildiğini aktarıyor.

EKONOMİK VERİLER BELİRSİZLİĞİ ARTIRDI

ABD’de dün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları, beklentilerin altında kalarak 191 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, istihdam piyasasında toparlanma sinyali verirken, yatırımcı tarafında da daha temkinli bir duruşu beraberinde getirdi.

Bugün piyasaların odağında ise kişisel tüketim harcamaları verisi olacak. Enflasyon göstergesi niteliğindeki bu verinin beklentinin üzerinde gelmesi, altın fiyatlarında baskıyı artırabilecek.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER DÜŞÜŞÜ SINIRLIYOR

Altın fiyatlarını etkileyen diğer önemli unsurlar arasında jeopolitik gelişmeler bulunuyor.

ABD–Venezuela hattındaki tansiyon ve Rusya–Ukrayna cephesindeki belirsizlikler, güvenli liman talebini canlı tutarak olası düşüşleri sınırlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi