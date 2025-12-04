Teklif Meclis'ten Geçti: Vergi Düzenlemesi Neler Getiriyor?

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis'ten geçti. Kabul edilen teklifle beraber pek çok kalemde yeni vergi alımı ve cezalarda artış getirildi.

Son Güncelleme:
Teklif Meclis'ten Geçti: Vergi Düzenlemesi Neler Getiriyor?
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurul'unda kabul edildi. Kabul edilen teklifle; kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınmasına karar verildi.

HARÇ İSTİSNASI KALKIYOR

Diğer yandan tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında harç tahsil edilecek.

Teklif Meclis'ten Geçti: Vergi Düzenlemesi Neler Getiriyor? - Resim : 1

Kanun teklifine göre, her yıl için kuyum ticareti ile iştigal edilebilmesi için şubeler dahil kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgelerinden 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme adına düzenlenen yetki belgeleri ile taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgelerinden 20 bin lira alınacak. Bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere bir kat artırımlı uygulanacak.

YANLIŞ BEYANA CEZADA ARTIŞ

Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza bir kat artırılacak. Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Bu grup dışındakiler ise kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

