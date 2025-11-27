Vergi ve Ceza Oranlarında Yeni Dönem! İşte Yeni Oranlar...

Vergi, harç ve cezalara Ocak 2026’da yüzde 25,49 zam yapılacak. Zam oranı Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşti.

Vergi ve Ceza Oranlarında Yeni Dönem! İşte Yeni Oranlar...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 25,49 oldu. Geçen yıl bu oran yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

Yeniden Değerleme Oranıyla vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.

Kaynak: Haber Merkezi

