Altında Rekor Beklenti! Bankacılık Devinden Yeni Tahmin

Deutsche Bank, değerli metaller için uzun vadeli fiyat tahminlerini güncelleyerek altın için rekor öngörüsünü yükseltti. Banka, 2026 yılı altın ortalama fiyat beklentisini ons başına 4.000 dolardan 4.450 dolara çıkardı. Bu artışın gerekçesi olarak yatırımcı talebindeki istikrar ve merkez bankalarının devam eden alımları gösterildi. Yeni projeksiyona göre altının gelecek yıl 3.950–4.950 dolar bandında hareket etmesi bekleniyor. Banka ayrıca 2027 için ortalama 5.150 dolar, 2028 için ise 4.500 dolar öngördü.

GÜMÜŞ VE PLATİN TAHMİNİ

Altının ardından gümüş, platin ve paladyum için de yeni üç yıllık tahminler açıklandı. Deutsche Bank, gümüşün 2025 ortalamasını 38,8 dolar, 2026 ortalamasını 55,1 dolar olarak tahmin etti; 2027 ve 2028 için sırasıyla 60 ve 55 dolar öngördü.

Platin için 2025 ortalaması 1.253 dolar, 2026 ortalaması 1.735 dolar olarak belirlendi. 2027’de fiyatın 2.040 dolara, 2028’de ise 1.750 dolara gerileyeceği tahmin edildi. Paladyumda 2025 ortalama beklentisi 1.137 dolar, 2026 ortalaması 1.565 dolar olarak açıklandı. 2027’de fiyatın 1.840 dolara, 2028’de ise 1.570 dolara yerleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Ekonomim