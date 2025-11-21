Kritik Fed Notları Açıklandı: Altın Piyasasında Şok Etkisi
Fed’in toplantı tutanaklarında faiz indirimi konusunda yaşanan görüş ayrılığı altın piyasasını baskıladı. Ons ve gram altın güne düşüşle başlarken, yatırımcılar 21 Kasım 2025 tarihli güncel alış–satış fiyatlarını yakından takip ediyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Belgelerde, yetkililerin aralık ayında faiz indirimine gidilip gidilmeyeceği konusunda ortak bir görüşe varamadığı dikkat çekti. Beklentilerin zayıflaması, altın piyasasında aşağı yönlü bir seyre neden oldu. Değerli metal haftanın son işlem gününe de kayıpla girerken, ons altın 4.056 dolar seviyesinde işlem görüyor. Serbest piyasada gram altın ise 5 bin 527 lira bandında izleniyor.
Yatırımcılar, “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusuna yanıt ararken; 22 ayar bilezikten çeyrek altına kadar tüm güncel rakamlar belli oldu.
İşte 21 Kasım 2025 altın fiyatları alış–satış tablosu:
GRAM ALTIN
Alış: 5.527,1070
Satış: 5.527,7890
ONS ALTIN (DOLAR)
Alış: 4.055,38
Satış: 4.056,46
ÇEYREK ALTIN
Alış: 8.843,3700
Satış: 9.037,9400
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 35.373,4800
Satış: 36.041,1800
TAM ALTIN
Alış: 37.292,00
Satış: 37.618,00
YARIM ALTIN
Alış: 17.641,99
Satış: 18.086,93
ZİYNET ALTINI
Alış: 35.394,59
Satış: 36.063,23
ATA ALTIN
Alış: 38.099,88
Satış: 39.061,52
14 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 3.152,87
Satış: 4.251,10
22 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 5.218,92
Satış: 5.462,38
GREMSE ALTIN
Alış: 92.886,00
Satış: 93.828,00
