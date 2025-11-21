Kritik Fed Notları Açıklandı: Altın Piyasasında Şok Etkisi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Belgelerde, yetkililerin aralık ayında faiz indirimine gidilip gidilmeyeceği konusunda ortak bir görüşe varamadığı dikkat çekti. Beklentilerin zayıflaması, altın piyasasında aşağı yönlü bir seyre neden oldu. Değerli metal haftanın son işlem gününe de kayıpla girerken, ons altın 4.056 dolar seviyesinde işlem görüyor. Serbest piyasada gram altın ise 5 bin 527 lira bandında izleniyor.

Yatırımcılar, “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusuna yanıt ararken; 22 ayar bilezikten çeyrek altına kadar tüm güncel rakamlar belli oldu.

İşte 21 Kasım 2025 altın fiyatları alış–satış tablosu:

GRAM ALTIN

Alış: 5.527,1070

Satış: 5.527,7890

ONS ALTIN (DOLAR)

Alış: 4.055,38

Satış: 4.056,46

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.843,3700

Satış: 9.037,9400

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 35.373,4800

Satış: 36.041,1800

TAM ALTIN

Alış: 37.292,00

Satış: 37.618,00

YARIM ALTIN

Alış: 17.641,99

Satış: 18.086,93

ZİYNET ALTINI

Alış: 35.394,59

Satış: 36.063,23

ATA ALTIN

Alış: 38.099,88

Satış: 39.061,52

14 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 3.152,87

Satış: 4.251,10

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 5.218,92

Satış: 5.462,38

GREMSE ALTIN

Alış: 92.886,00

Satış: 93.828,00

Kaynak: Haber Merkezi