Dövizde Sessiz Başlangıç! Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 21 Kasım Cuma Güncel Döviz Kurları

Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, günün döviz kurlarını öğrenmek için “1 dolar kaç TL?” ve “Euro kaç TL oldu?” sorularını araştırmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki hareketlilik, dolar ve Euro’nun seyrinde etkili olmayı sürdürüyor.

21 KASIM 2025 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Haftanın son işlem gününde dolar ve Euro’nun TL karşısındaki değeri yeniden yatırımcıların odağında.

Güncel verilere göre Dolar/TL saat 07.15 itibarıyla 42,4191 alış ve 42,4596 satış seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 49,0633 TL seviyesinde bulunuyor.

Döviz kurlarındaki anlık değişim gün boyunca yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi