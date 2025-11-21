Sürücülere Kötü Haber: Motorine Bir Zam Daha Geldi! Fiyatı Rekor Seviyeye Ulaştı

Dövizdeki dalgalanma ve brent petroldeki hareketlilik akaryakıtta fiyatları yeniden değiştirdi. Bugün itibarıyla motorine zam geldi ve birçok şehirde litre fiyatı 60 TL’yi aşarak araç sahiplerini endişelendirdi. İşte 21 Kasım 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

Sürücülere Kötü Haber: Motorine Bir Zam Daha Geldi! Fiyatı Rekor Seviyeye Ulaştı
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petroldeki dalgalanmaların etkisiyle yeniden değişti. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği güncel fiyatlar, motorine gelen yeni zamla birlikte bir kez daha yükseldi. 21 Kasım 2025 itibarıyla motorinin litre fiyatı birçok şehirde 60 TL’nin üzerine çıktı.

MOTORİNE 1 TL’Yİ AŞAN ZAM

Son olarak 7 Kasım’da ortalama 2,11 TL zam yapılan motorine, bu kez 1 lira 85 kuruşluk yeni bir artış geldi. Yeni fiyatlar bugünden itibaren akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıdı.

79 ŞEHİRDE MOTORİN 60 TL’Yİ GEÇTİ

Motorine uygulanan zam sonrası litre fiyatı, İstanbul ve Kocaeli hariç 79 ilde 60 TL sınırının üzerine çıktı. Artış, özellikle uzun yol yapan sürücüler ve ticari araç sahipleri tarafından endişeyle karşılandı.

BENZİN VE LPG'DE ŞU AN DEĞİŞİKLİK YOK

Motorindeki artışın ardından gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrildi. Ancak mevcut tabloya göre bu iki kalemde şimdilik bir zam veya indirim beklentisi bulunmuyor.

Araç sahipleri, döviz kuru ve küresel petrol fiyatlarındaki seyre bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında gün içinde yeni değişikliklerin yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

21 KASIM 2025 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 54.99 TL

Motorin litre fiyatı: 59.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 54.81 TL

Motorin litre fiyatı: 59.32 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.84 TL

Motorin litre fiyatı: 60.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 56.18 TL

Motorin litre fiyatı: 60.84 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

