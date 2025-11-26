Et ve Süt Kurumu Düğmeye Bastı: Et Fiyatlarına Sert Fren! Fırsatçılığa Geçit Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Et ve Süt Kurumu (ESK), son günlerde et piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarına ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Kurum, spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için sürecin yakından takip edildiğini ve gerekli adımların atıldığını duyurdu.

ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN PLANLAMA TAMAMLANDI

ESK’nın açıklamasında, yıl sonu ve Ramazan dönemini kapsayan süreçte tedarik planlamalarının yapıldığı belirtilerek, arz güvenliğini sağlamak adına operasyonel hazırlıkların tamamlandığı vurgulandı. Elde edilen karkas etlerin, ESK satış noktalarının yanı sıra PERDER üyesi marketler ile Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edeceği ifade edildi.

“MAĞDURİYET OLUŞTURULMAYACAK”

Açıklamada, tüketiciden üreticiye kadar tüm paydaşların korunmasının öncelik olduğuna dikkat çekildi.

ESK’nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, Et ve Süt Kurumumuz tarafından; yıl sonu, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır.

Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etler; ESK marketlerine, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edecektir. Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.

Kaynak: İHA