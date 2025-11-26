Evlilik Kredisine Yeni Düzenleme Geliyor! Başvuran Herkesi İlgilendiriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Genç çiftleri hedefleyen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında kredi başvuruları reddedilenler için umut doğdu. KDK, bir damat adayının başvurusunda aldığı ret kararını iptal etti. Başvurunun reddedilmesinde rol oynayan, nişanlısının staj sigortasının gelir sayılmasıydı ancak bu sigorta priminin kısa vadeli olması ve eş adayının gelir elde etmemiş olması nedeniyle KDK, kararı hakkaniyete aykırı bularak geri çevirdi.

STAJ PRİMİ GELİR SAYILAMAZ

Söz konusu damat adayının dilekçesinde, eş adayının hemşirelik eğitimi gördüğü ve yalnızca stajyerlik nedeniyle kısa vadeli sigorta primi yatırıldığı belirtilmişti. Aday, staj süresince herhangi bir ücret almadığını, dolayısıyla sigorta kaydının gelir sayılmaması gerektiğini vurguladı. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bu primi gelir sayarak, çiftin gelir ortalamasını aşmış görmüş ve kredi talebini reddetmişti.

KDK ise yaptığı incelemede, eş adayının öğrenci statüsünde olduğuna, stajyerlik kapsamında kısa vadeli sigorta primi dışında gelir elde etmediğine dikkat çekti. Bu koşullar altında brüt kazanç kaydının gelir olarak değerlendirilmesinin ve kredi reddinin hakkaniyete uygun olmadığına hükmetti.

KREDİ REDDİ İPTAL EDİLDİ, DÜZENLEME TALEP EDİLDİ

Kurum, ret kararının iptal edilmesini tavsiye ederek başvurunun yeniden değerlendirilmesini istedi. Ayrıca benzer durumdaki tüm başvurular için, öğrencilerin staj sigortası primlerinin “fiili gelir” kabul edilmemesi yönünde yasal düzenleme yapılmasını önerdi. Açıklamada, projenin amacı doğrultusunda desteklerin adil ve hakkaniyetli şekilde verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

“AİLE YILI” ÖNE ÇIKTI

KDK, kararında 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmiş olmasını hatırlatarak; genç çiftlerin ekonomik yükünün hafifletilmesi ve sosyal hayata katılımının desteklenmesi gerekliliğini vurguladı. Özellikle öğrenci ve stajyer konumundaki bireylerin staj sigortası nedeniyle mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bu kararla birlikte, birçok başvurucunun ret gerekçesi ortadan kalkmış oldu. Stajyerlikten kaynaklı sigorta primleri yüzünden evlilik kredisi reddedilen gençlere, yeniden kredi yolunun açılmasının önü görünür hale geldi.

Kaynak: Haber Merkezi