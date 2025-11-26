AJet'ten Yurt Dışı Uçuşlarda İndirimli Bilet Kampanyası! İşte Son Gün

AJet, tüm yurt dışı hatlarında geçerli 9 dolar ve eurodan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı. İndirimli biletler 28 Kasım saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyasıyla kışı karşılıyor. Kampanyayla tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolar ve eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na kadar 34 ülkede 60 noktaya seferleri olan AJet'in, indirimli biletleri, 28 Kasım saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Kampanyayla 80 bin koltuk satışa sunulurken, indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

