Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire… 2026 Maaş Hesapları Sızdı! İşte 2026 Ocak Yeni Zam Senaryosu
TÜİK’in 3 Aralık’ta açıklayacağı Kasım enflasyon verisiyle zam oranı için en kritik eşik geçilecek. Tahminlere göre memur maaşlarında yüzde 18’in üzerinde artış beklenirken, en düşük maaşlarda ciddi yükseliş gündeme geliyor. İşte memur ve emeklinin alacağı zamlı maaş tablosu…
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026 yılı Ocak zammı için geri sayım hızlanırken, hesaplamalarda belirleyici olacak enflasyon verileri açıklanmaya devam ediyor. Dört aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından, 3 Aralık’ta paylaşılacak Kasım TÜFE rakamlarıyla birlikte zam oranı için beşinci ipucu da ortaya çıkacak. Geriye yalnızca Aralık ayı verisi kalacak ve zam tablosu büyük ölçüde şekillenmiş olacak.
ZAM ORANI NETLEŞİYOR! SADECE 2 VERİ KALDI
Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon artışının 4 aylık kısmı belli oldu. TÜİK’in 3 Aralık’ta duyuracağı Kasım verileriyle birlikte, memur zammının ne kadar olacağı çok daha net görülecek. Ardından Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyonuyla tablo kesinleşmiş olacak.
YÜZDE 18,7 İLE 20,5 ARASINDA ZAM İHTİMALİ
Merkez Bankası’nın yeni enflasyon tahminlerine göre:
Enflasyon yüzde 31 gerçekleşirse zam yüzde 18,7
Enflasyon yüzde 33 gerçekleşirse zam yüzde 20,5 seviyesine çıkacak
Buna göre:
En düşük memur maaşı: 50.503 TL → 60.492 TL
En düşük memur emekli aylığı: 22.671 TL → 27.155 TL olarak hesaplanıyor.
4 AYLIK RAKAMLARA GÖRE İLK HESAPLAMA
Temmuz–Ekim dönemi verileri baz alınarak yapılan hesaba göre:
En düşük memur maaşı 58.867 TL
En düşük memur emekli maaşı 26.424 TL seviyesine yükseliyor.
KASIM AYI İÇİN BEKLENTİ: TOPLAM ZAM YÜZDE 18,4
Ekonomistlerin tahminlerine göre:
- 5 aylık enflasyon farkı: yüzde 6,67
- Toplu sözleşme zammı: yüzde 11
- Beklenen toplam kümülatif zam: yüzde 18,4
5 Aylık Beklentilere Göre Yeni Memur Maaşları
(Eşi çalışmayan, 2 çocuklu – 1.000 TL ilave ödeme hariç)
- Şube Müdürü (1/4): 76.659 TL → 90.764 TL
- Memur (Üniv. mezunu) (9/1): 52.617 TL → 62.298 TL
- Uzman Öğretmen (1/4): 67.766 TL → 80.234 TL
- Öğretmen (1/4): 61.146 TL → 72.396 TL
- Başkomiser (3/1): 74.490 TL → 88.196 TL
- Polis Memuru (8/1): 68.084 TL → 80.611 TL
- Uzman Doktor (1/4): 126.119 TL → 149.324 TL
- Hemşire (Üniv. mezunu) (5/1): 61.759 TL → 73.122 TL
- Mühendis (1/4): 78.200 TL → 92.588 TL
- Teknisyen (Lise mezunu) (11/1): 54.547 TL → 64.583 TL
- Profesör (1/4): 111.348 TL → 131.836 TL
- Araştırma Görevlisi (7/1): 73.792 TL → 87.369 TL
- Vaiz (1/4): 63.916 TL → 75.676 TL
- Avukat (1/4): 73.515 TL → 87.041 TL
Kaynak: Sabah