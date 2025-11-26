Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire… 2026 Maaş Hesapları Sızdı! İşte 2026 Ocak Yeni Zam Senaryosu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026 yılı Ocak zammı için geri sayım hızlanırken, hesaplamalarda belirleyici olacak enflasyon verileri açıklanmaya devam ediyor. Dört aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından, 3 Aralık’ta paylaşılacak Kasım TÜFE rakamlarıyla birlikte zam oranı için beşinci ipucu da ortaya çıkacak. Geriye yalnızca Aralık ayı verisi kalacak ve zam tablosu büyük ölçüde şekillenmiş olacak.

ZAM ORANI NETLEŞİYOR! SADECE 2 VERİ KALDI

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon artışının 4 aylık kısmı belli oldu. TÜİK’in 3 Aralık’ta duyuracağı Kasım verileriyle birlikte, memur zammının ne kadar olacağı çok daha net görülecek. Ardından Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyonuyla tablo kesinleşmiş olacak.

YÜZDE 18,7 İLE 20,5 ARASINDA ZAM İHTİMALİ

Merkez Bankası’nın yeni enflasyon tahminlerine göre:

Enflasyon yüzde 31 gerçekleşirse zam yüzde 18,7

Enflasyon yüzde 33 gerçekleşirse zam yüzde 20,5 seviyesine çıkacak

Buna göre:

En düşük memur maaşı: 50.503 TL → 60.492 TL

En düşük memur emekli aylığı: 22.671 TL → 27.155 TL olarak hesaplanıyor.

4 AYLIK RAKAMLARA GÖRE İLK HESAPLAMA

Temmuz–Ekim dönemi verileri baz alınarak yapılan hesaba göre:

En düşük memur maaşı 58.867 TL

En düşük memur emekli maaşı 26.424 TL seviyesine yükseliyor.

KASIM AYI İÇİN BEKLENTİ: TOPLAM ZAM YÜZDE 18,4

Ekonomistlerin tahminlerine göre:

5 aylık enflasyon farkı: yüzde 6,67

yüzde 6,67 Toplu sözleşme zammı: yüzde 11

yüzde 11 Beklenen toplam kümülatif zam: yüzde 18,4



5 Aylık Beklentilere Göre Yeni Memur Maaşları

(Eşi çalışmayan, 2 çocuklu – 1.000 TL ilave ödeme hariç)

Şube Müdürü (1/4): 76.659 TL → 90.764 TL

76.659 TL → 90.764 TL Memur (Üniv. mezunu) (9/1): 52.617 TL → 62.298 TL

52.617 TL → 62.298 TL Uzman Öğretmen (1/4): 67.766 TL → 80.234 TL

67.766 TL → 80.234 TL Öğretmen (1/4): 61.146 TL → 72.396 TL

61.146 TL → 72.396 TL Başkomiser (3/1): 74.490 TL → 88.196 TL

74.490 TL → 88.196 TL Polis Memuru (8/1): 68.084 TL → 80.611 TL

68.084 TL → 80.611 TL Uzman Doktor (1/4): 126.119 TL → 149.324 TL

126.119 TL → 149.324 TL Hemşire (Üniv. mezunu) (5/1): 61.759 TL → 73.122 TL

61.759 TL → 73.122 TL Mühendis (1/4): 78.200 TL → 92.588 TL

78.200 TL → 92.588 TL Teknisyen (Lise mezunu) (11/1): 54.547 TL → 64.583 TL

54.547 TL → 64.583 TL Profesör (1/4): 111.348 TL → 131.836 TL

111.348 TL → 131.836 TL Araştırma Görevlisi (7/1): 73.792 TL → 87.369 TL

73.792 TL → 87.369 TL Vaiz (1/4): 63.916 TL → 75.676 TL

63.916 TL → 75.676 TL Avukat (1/4): 73.515 TL → 87.041 TL

Kaynak: Sabah