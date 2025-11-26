O Parayı Artık Kiracı Değil Ev Sahibi Ödeyecek: Yargıtay'dan Milyonları Etkileyen Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ev sahipleri ile kiracılar arasında en çok tartışma yaratan konulardan biri, konutla ilgili masrafların hangi tarafa ait olduğu. Uzmanlar uyarıyor: Kiracıların yaptığı pek çok zorunlu onarım, aslında ev sahibinin sorumluluğunda. Türk Borçlar Kanunu’na göre kiralanan yerin kullanıma uygun halde tutulması ev sahibinin yükümlülüğü ve kiracı tarafından karşılanan zorunlu giderler geri istenebiliyor.

YÜKSEK MALİYETLİ ONARIMLAR EV SAHİBİNE AİT

Kanun hükümlerine göre, kiralanan konutun kullanımını doğrudan etkileyen ve ciddi maliyet oluşturan tadilatlar ev sahibinin sorumluluğu arasında yer alıyor. Tesisatın komple yenilenmesi, çatı izolasyonu ve dış cephe tamirleri, kombi ve ısıtma sistemlerinin değiştirilmesi, asansör bakım bedelleri gibi büyük onarımlar bu kapsama giriyor.

Uzmanlara göre ev sahiplerinin bu masrafları üstlenmesi sadece bir yükümlülük değil, aynı zamanda konutun değerini korumak adına zorunlu bir gereklilik.

KİRACI ZORUNLU MASRAFI ÖDERSE GERİ ALABİLİR

Bazı durumlarda ev sahipleri tadilatı geciktirebiliyor ya da üstlenmek istemeyebiliyor. Bu gibi hallerde kiracı, yaşam güvenliğini veya konutun kullanımını aksatan bir sorunu çözmek için cebinden para harcamak zorunda kalırsa, ödediği tutarı ev sahibinden talep etme hakkına sahip.

Üstelik yapılan giderler kira bedelinden de düşürülebiliyor.

YARGITAY’DAN KRİTİK EMSAL KARARLAR

Yargıtay’ın çeşitli kararları, kiracının haklarını net şekilde ortaya koyuyor:

Çatı akması

Elektrik ve su tesisatının işlevini tamamen yitirmesi

Kombinin bozulması ve yenilenmesi gerektiğinde

Bu ve benzeri zorunlu masrafların karşılanmasının ev sahibinin yükümlülüğünde olduğuna dikkat çekiliyor. Mahkemeler, bu konularda kiracının yaptığı ödemelerin iadesini haklı buluyor.

KİRACILAR BELGE TOPLAMAYI UNUTMASIN

Hukukçular, kiracıların her zorunlu harcama için mutlaka fatura ve belge saklaması gerektiğini belirtiyor. Gerekirse noter üzerinden ihtar çekilmesi, olası bir anlaşmazlıkta süreçleri hızlandırıyor.

Uzmanlar “Ev sahibine ait masrafların kiracıya yüklenmesi hukuken mümkün değil. Kiracının ödediği zorunlu giderler mutlaka iade edilmelidir.” diyerek milyonları uyarıyor.

