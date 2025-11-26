Akaryakıta Çifte İndirim Geliyor: Milyonlarca Sürücünün Gözü Cuma Gününde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin indirim beklentileri güçlenmeye başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve düşüşün devam etmesi beklentisiyle birlikte rafineri marjlarında gerileme oluşması benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Henüz indirimin ne kadar olacağı belli olmasa da indirimli akaryakıt satışının cuma gününden itibaren geçerli olacağına dair beklentiler piyasada hakim durumda.

AKARYAKITA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

İstanbul'da benzin 55 lira, Ankara'da 55,87 lira, İzmir'de 56,20 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 57,07 lira, Ankara'da 58,10 lira, İzmir'de 58,43 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor ve herhangi fiyat değişiminde gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.

Kaynak: NTV