MEB'den Eğitimde Tarihi Değişiklik: Ara Tatil Kalkıyor mu? Bakan Tekin Tarih Verdi

Ara tatillerin geleceği tartışma konusu oldu. MEB’den gelen açıklama velileri yakından ilgilendiriyor. Çalışan anne-babaların yaşadığı sorunlar ve öğrencilerin adaptasyon güçlüğü nedeniyle ara tatilin kaldırılabileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2019’dan bu yana uygulanan ara tatillerin sonlanabileceğine işaret eden açıklamalarda bulundu. Velilerden gelen talep üzerine konunun analiz edildiğini söyleyen Tekin, öğrencilerin tatil sonrası okula uyumda zorlandığını belirtti. Bakan, “Bu yılki verileri de değerlendireceğiz, ardından karar verebiliriz” diyerek dikkat çekti. Tekin ayrıca zorunlu eğitim yaşı, adrese dayalı kayıt sistemi, LGS ve öğretmen atamalarına ilişkin kritik mesajlar verdi.

ARA TATİL UYGULAMASI KALDIRILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin’de gazetecilerle bir araya geldiği programda eğitim sistemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 2019’dan bu yana iki kez uygulanan ara tatillerin veliler açısından bazı sorunlara yol açtığını söyleyen Tekin, “Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine, öğretmenlerimiz ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz” dedi.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Bilgiye erişimin geçmişe göre çok daha hızlı olduğuna işaret eden Tekin, zorunlu eğitim süresinin dünya genelinde yeniden tartışıldığını belirterek şunları söyledi:

“Gençlerin üniversiteye daha erken başlayabileceği bir model neden olmasın? Ancak altyapı olmadan değişikliğe gitmeyiz.”

LİSE EĞİTİMİ VE KAYIT SİSTEMİNE YENİ TEDBİRLER

Bakan Tekin, adrese dayalı kayıt sistemini aşmak için yapılan hilelere karşı yeni bir yazılım üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Böylece fazla talep gören okullarda derslik yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

LGS’DE DEĞİŞİKLİK YOK

MEB'den Eğitimde Tarihi Değişiklik: Ara Tatil Kalkıyor mu? Bakan Tekin Tarih Verdi - Resim : 1

Kademeler arası geçiş sisteminin aynı şekilde süreceğini söyleyen Tekin, LGS’nin gündemde olmadığını kaydetti.

10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI YOLDA

Kasım ayında norm güncellemelerinin tamamlanacağını belirten Tekin, Aralık ayında ihtiyaçlar doğrultusunda 10 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Ek atama beklentileri için ise hukuki engellere dikkat çekti.

ÖZEL OKULLARDA DENETİMLER SIKILAŞACAK

Özel okullarda ücretsiz dağıtılan ders kitapları yerine velilere ek ücret yansıtılmaması için denetimlerin sürdüğünü belirten Tekin, “Buna izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ VE BİLSEM DÜZENLEMESİ

Usulsüzlükleri önlemek amacıyla yeni bir sistem geliştirdiklerini söyleyen Tekin, BİLSEM sayılarının da yeniden planlandığını ve yerli zekâ testinin revize edilerek ihracat hedeflendiğini açıkladı.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE HEDEF YAYGINLAŞMA

Okul öncesi eğitimin her bölgede erişilebilir hâle gelmesi için yatırımların devam ettiğini dile getiren Tekin, zorunlu hale getirilmesinin ise altyapı tamamlandıktan sonra gündeme gelebileceğini vurguladı.

DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE ÖZEL DESTEK PROGRAMLARI

Taşımalı eğitimden burs imkanlarına, mobil ana sınıflarından pansiyon desteğine kadar pek çok uygulamayla fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

