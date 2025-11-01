MEB Düğmeye Bastı! İlköğretime Yeni Ders Ekleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin erken yaşta tüketici bilinci kazanması için önemli bir adım atıyor. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, ilköğretim müfredatına “bilinçli tüketici” dersi eklenecek. Böylece öğrenciler hem temel tüketici haklarını öğrenecek hem de bilinçli alışveriş ve tasarruf kültürünü küçük yaşta kazanacak.

ERKEN YAŞTA TÜKETİCİ HAKLARI EĞİTİMİ

Yeni müfredat düzenlemesiyle birlikte, ilköğretim öğrencilerine tüketici hakları, bilinçli alışveriş, tasarruf, geri dönüşüm ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları öğretilecek. Uygun seçmeli derslerin içeriğinde de “bilinçli tüketim” konularına yer verilecek. MEB’in hedefi, öğrencilerin ilerleyen yaşlarda haklarını bilen, kaynakları verimli kullanan, bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

Program kapsamında ayrıca, tüketici haklarının korunmasıyla ilgili mevzuat güncellenecek, hassas tüketici gruplarına özel önlemler getirilecek.

EĞİTİM SİSTEMİ DAHA ESNEK HALE GELECEK

2026 yılıyla birlikte eğitim sistemi de olağanüstü durumlara karşı daha dayanıklı ve esnek bir yapıya kavuşturulacak. MEB, bireyselleştirilmiş öğrenme sistemini güçlendirerek uzaktan eğitimi destekleyecek.

Yapay zeka destekli öğrenme platformu MEBİ geliştirilecek, öğrencilere özel öğrenme analitiği ve dijital asistan hizmetleri sunulacak.

Ayrıca, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) daha fazla içerikle zenginleştirilecek; öğretim videoları, simülasyonlar ve dijital kitaplar artırılacak.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ GÜÇLENECEK

Programda yer alan bir diğer hedef, okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Fiziksel altyapı yatırımları sürerken, ekonomik ve sosyal açıdan öncelikli bölgelerde yeni modeller hayata geçirilecek. Köy ana sınıfları, taşımalı sistemde ana sınıflar ve ev temelli okul öncesi eğitim uygulamalarıyla her çocuğa eşit eğitim fırsatı sunulacak. Hayırseverlerin ve özel sektörün eğitim yatırımlarına desteği de bu dönemde okul öncesi eğitime yönlendirilecek.

OKULDAN KOPMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEYİCİ ADIMLAR

MEB, okuldan kopma riski taşıyan öğrencilere yönelik önleyici mekanizmalar oluşturacak.

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini destekleyen güvenli eğitim ortamları sağlanacak.

Özel eğitim gereksinimi duyan bireyler için fiziki ve beşeri imkanlar artırılacak, kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeni etkinlik setleri hazırlanacak.

ÖĞRENCİLERE YARIŞMA VE ETKİNLİK FIRSATLARI

Okullarda bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerinin yanı sıra iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve gönüllülük temalı yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında tiyatro, kısa film, resim ve münazara etkinlikleri yapılacak. Bilişim alanında çalışan öğretmen ve öğrencilerin ürünlerini paylaşabilecekleri Ulusal GençTek Zirvesi de her yıl düzenlenecek.

Kaynak: AA