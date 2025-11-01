Milyonları İlgilendiriyor! Memur ve Emekli Zammında Kritik Hafta! Tablo Netleşiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Memur ve emeklilerin 2025 ocak zammı için geri sayım başladı. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zam hesabında üç aylık tablo netleşti. Şimdi gözler, 3 Kasım’da açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bu veriyle birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık zam oranı ortaya çıkacak.

ENFLASYON FARKI 4 AYLIK DÖNEMDE NETLEŞECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında TÜFE yüzde 3,23 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olarak kaydedildi.

Yılın ikinci yarısında temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde enflasyon toplamda yüzde 7,51 oldu.

Yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşmişti. Şimdi, ekim enflasyonuyla birlikte yeni oran memur ve emeklilerin ocak zammı için referans değer olacak.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM HESABI

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.

Temmuz ayında yüzde 15,6’lık zam alan memurların, bunun yüzde 5’i toplu sözleşmeden, yüzde 10,6’sı ise enflasyon farkından oluşmuştu. Eylül itibarıyla üç aylık enflasyon verileriyle birlikte memurlar için yüzde 2,4’lük yeni enflasyon farkı hakkı doğdu.

Ocak ayında geçerli olacak toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu oran, şimdiden oluşan enflasyon farkı ile birleştiğinde memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 13,65 zam beklentisini ortaya koydu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN TABLO

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her 6 ayda bir, sadece enflasyon oranı kadar zam alıyor. Temmuz ayında maaşlarına yüzde 16,67 zam yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, yılın ikinci yarısındaki üç aylık dönemde yüzde 7,51’lik artış hakkı doğdu. Bu oran, kasım ve aralık verileriyle birlikte nihai zamma dönüşecek.

NİHAİ ZAM OCAK AYINDA NETLEŞECEK

TÜİK’in ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından hem memurların hem emeklilerin maaş artış oranı kesinleşecek. Yeni oranlar 2025’in ilk maaş döneminde, ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

