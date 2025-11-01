Kadınlara Erken Emeklilikte Son Viraj! Geri Sayım Başladı! 57 Bin TL Daha Fazla Ödenecek

Kadın çalışanlar için erken emekliliğin önemli yollarından biri olan doğum borçlanmasında süre daralıyor. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte borçlanma tutarları asgari ücret artışına bağlı olarak yükselecek. Uzmanlar, yıl sonuna kadar başvuru yapanların yaklaşık 57 bin TL avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.

Son Güncelleme:
Kadınlara Erken Emeklilikte Son Viraj! Geri Sayım Başladı! 57 Bin TL Daha Fazla Ödenecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadın çalışanlar için erken emekliliğin en önemli yollarından biri olan doğum borçlanmasında yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte, borçlanma tutarlarında asgari ücret zammına paralel olarak ciddi artışlar bekleniyor. Uzmanlar, yıl sonuna kadar başvuru yapan kadınların bu artıştan etkilenmeden doğum borçlanması yapabileceğini hatırlatıyor.

ANNELERE 6 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Kadın çalışanlar, doğum yaptıktan sonra iş hayatına ara verdikleri dönemlerde prim gün sayılarında eksiklik yaşayabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatı ise bu açığı kapatmak için “doğum borçlanması” hakkı tanıyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi tüm kadın çalışanlar bu haktan faydalanabiliyor.
Her bir çocuk için 2 yıl, en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar prim kazanımı elde etmek mümkün.
Bu sayede, eksik prim günleri tamamlanarak emeklilik yaşı öne çekilebiliyor.

1 OCAK’TAN SONRA YENİ HESAPLAMA DÖNEMİ

Kadınlara Erken Emeklilikte Son Viraj! Geri Sayım Başladı! 57 Bin TL Daha Fazla Ödenecek - Resim : 1

Yeni yılda hizmet borçlanmalarına ilişkin prim oranı yüzde 45’e çıkarılacak. Ancak doğum borçlanması bu artıştan muaf tutulacak ve mevcut yüzde 32 oranı korunacak. Buna rağmen, asgari ücrete yapılacak zam borçlanma tutarlarını doğrudan etkileyecek. Yani kadın çalışanlar 2025 itibarıyla aynı süre için daha yüksek tutarlarda ödeme yapmak zorunda kalacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BORÇLANMA BEDELİNİ ARTIRACAK

Şu anda doğum borçlanmasının aylık maliyeti, brüt asgari ücretin yüzde 32’si kadar hesaplanıyor.
2024 yılı için bu tutar aylık 8.321 TL, günlük 277 TL seviyesinde. Bu da 2 yıllık (720 günlük) doğum borçlanması için yaklaşık 199 bin 722 TL anlamına geliyor.

2025’te asgari ücrette beklenen artışla birlikte bu rakamın 57 bin TL’ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu nedenle doğum borçlanması yapmayı planlayan kadınların yıl sonuna kadar başvuru yapmasının avantajlı olacağını vurguluyor.

1 Milyondan Fazla Kişinin Ehliyeti İptal Edildi! Süre Doldu: Kaçıran 300 Kat Fazla Ödeyecek1 Milyondan Fazla Kişinin Ehliyeti İptal Edildi! Süre Doldu: Kaçıran 300 Kat Fazla ÖdeyecekEkonomi

Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Devlet Desteğinde Yeni Dönem! Elektrik Faturaları Artık Daha Yüksek GelecekMilyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Devlet Desteğinde Yeni Dönem! Elektrik Faturaları Artık Daha Yüksek GelecekEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Erken Emeklilik
Son Güncelleme:
1 Milyondan Fazla Kişinin Ehliyeti İptal Edildi! Süre Doldu: Kaçıran 300 Kat Fazla Ödeyecek 1 Milyondan Fazla Kişinin Ehliyeti İptal Edildi! Süre Doldu: Kaçıran 300 Kat Fazla Ödeyecek
Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Devlet Desteğinde Yeni Dönem! Elektrik Faturaları Artık Daha Yüksek Gelecek Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrik Faturaları Artık Daha Yüksek Gelecek
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Altın Düşecek mi, Yükselecek mi? İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Altın Düşecek mi, Yükselecek mi?
Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem
5 Bakanlıkta Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de 5 Bakanlıkta Atama ve Görevden Alma Kararları
Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Devlet Desteğinde Yeni Dönem! Elektrik Faturaları Artık Daha Yüksek Gelecek Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrik Faturaları Artık Daha Yüksek Gelecek
Yasa Dışı Bahisle Mücadele Planı Devreye Girdi! İşte Atılacak Adımlar Yasa Dışı Bahisle Mücadele Planı Devreye Girdi! İşte Atılacak Adımlar