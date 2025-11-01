Kadınlara Erken Emeklilikte Son Viraj! Geri Sayım Başladı! 57 Bin TL Daha Fazla Ödenecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadın çalışanlar için erken emekliliğin en önemli yollarından biri olan doğum borçlanmasında yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte, borçlanma tutarlarında asgari ücret zammına paralel olarak ciddi artışlar bekleniyor. Uzmanlar, yıl sonuna kadar başvuru yapan kadınların bu artıştan etkilenmeden doğum borçlanması yapabileceğini hatırlatıyor.

ANNELERE 6 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Kadın çalışanlar, doğum yaptıktan sonra iş hayatına ara verdikleri dönemlerde prim gün sayılarında eksiklik yaşayabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatı ise bu açığı kapatmak için “doğum borçlanması” hakkı tanıyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi tüm kadın çalışanlar bu haktan faydalanabiliyor.

Her bir çocuk için 2 yıl, en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar prim kazanımı elde etmek mümkün.

Bu sayede, eksik prim günleri tamamlanarak emeklilik yaşı öne çekilebiliyor.

1 OCAK’TAN SONRA YENİ HESAPLAMA DÖNEMİ

Yeni yılda hizmet borçlanmalarına ilişkin prim oranı yüzde 45’e çıkarılacak. Ancak doğum borçlanması bu artıştan muaf tutulacak ve mevcut yüzde 32 oranı korunacak. Buna rağmen, asgari ücrete yapılacak zam borçlanma tutarlarını doğrudan etkileyecek. Yani kadın çalışanlar 2025 itibarıyla aynı süre için daha yüksek tutarlarda ödeme yapmak zorunda kalacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BORÇLANMA BEDELİNİ ARTIRACAK

Şu anda doğum borçlanmasının aylık maliyeti, brüt asgari ücretin yüzde 32’si kadar hesaplanıyor.

2024 yılı için bu tutar aylık 8.321 TL, günlük 277 TL seviyesinde. Bu da 2 yıllık (720 günlük) doğum borçlanması için yaklaşık 199 bin 722 TL anlamına geliyor.

2025’te asgari ücrette beklenen artışla birlikte bu rakamın 57 bin TL’ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu nedenle doğum borçlanması yapmayı planlayan kadınların yıl sonuna kadar başvuru yapmasının avantajlı olacağını vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi