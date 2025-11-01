1 Milyondan Fazla Kişinin Ehliyeti İptal Edildi! Süre Doldu: Kaçıran 300 Kat Fazla Ödeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi sona erdi. 1 Ocak 2016’da kullanılmaya başlanan yeni tip sürücü belgelerine geçiş için verilen süre dün itibarıyla doldu. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 794 bin 515 kişi yeni tip ehliyetini alırken, 1 milyon 799 bin 172 kişi yenileme işlemini gerçekleştirmedi.

1 MİLYON 799 BİN KİŞİNİN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Yeni tip ehliyet uygulaması 2016’da başlamış, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için son tarih ilk etapta 31 Aralık 2020 olarak açıklanmıştı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu süre tam 4 kez uzatıldı, ancak dün itibarıyla nihai olarak sona erdi. Artık eski tip ehliyetler resmi geçerliliğini kaybetti.

BAKAN YERLİKAYA “SON GÜNE KALMAYIN” DİYE UYARMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekim ayı boyunca sosyal medya üzerinden vatandaşlara sık sık çağrıda bulunmuştu. Yerlikaya, sürenin bu kez uzatılmayacağını vurgulayarak, “Son güne kalmayın, ehliyetinizi hemen yenileyin” mesajını paylaşmıştı. Yapılan uyarıların ardından sadece ekim ayında 275 bin 608 kişi, son gün olan 31 Ekim’de ise 40 bin 771 kişi başvuru yaptı.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ ARTTI

Sürenin dolmasının ardından, eski tip ehliyetini zamanında yenilemeyenler artık yeni sürücü belgesi almak zorunda kalacak. B sınıfı sürücü belgelerinde daha önce 15 lira olan yenileme ücreti, sürenin bitmesiyle birlikte 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükseldi. Yetkililer, işlemlerini henüz tamamlamayan vatandaşlara en kısa sürede nüfus müdürlüklerinden randevu alarak yeni tip ehliyete geçmeleri çağrısında bulundu.

