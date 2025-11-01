Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Devlet Desteğinde Yeni Dönem! Elektrik Faturaları Artık Daha Yüksek Gelecek

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Aylık tüketimi 333 kilovatsaatin ya da faturası 984 liranın üzerine çıkan aboneler artık devlet desteğinden yararlanamayacak. Yeni düzenlemeden 2,5 milyon abonenin etkileneceği belirtiliyor.

Son Güncelleme:
Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Devlet Desteğinde Yeni Dönem! Elektrik Faturaları Artık Daha Yüksek Gelecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elektrik faturalarına yansıyacak yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre, aylık ortalama 333 kilovatsaat (kWh) elektrik tüketen veya faturası 984 lirayı aşan aboneler artık devlet desteğinden yararlanamayacak. Yeni uygulama ile birlikte yaklaşık 2,5 milyon abonenin faturası eskisinden daha yüksek gelecek.

DESTEK SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest tüketici olabilme sınırını yeniden belirledi. Buna göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh’ı aşan mesken aboneleri, artık sübvansiyonlu tarifeden yararlanamayacak.

Bu karar doğrultusunda, 2026 itibarıyla bu tüketim limitini geçen aboneler “serbest tüketici” sınıfına alınacak ve elektriği özel tedarik şirketlerinden almak zorunda kalacak.

EPDK açıklamasına göre, yapılan düzenleme toplam mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6’sını, yani 2,5 milyon kişiyi etkileyecek. Böylece, mevcut destek sisteminden faydalanan abone sayısında ciddi bir düşüş yaşanacak.

YENİ TARİFE 2026’DA BAŞLIYOR

Yeni dönemde serbest tüketici kapsamına giren aboneler, elektriği serbest piyasa fiyatları üzerinden satın alacak. Bu fiyat, piyasa takas fiyatı ortalaması ile YEKDEM birim maliyeti toplamına yüzde 5 eklenerek belirlenecek. Yani, devletin sağladığı indirimli fiyatlardan yararlanamayan aboneler, faturalarında daha yüksek rakamlarla karşılaşacak.

HANGİ ABONELER DESTEK ALMAYA DEVAM EDECEK?

EPDK’nın yayımladığı karara göre, destek kapsamı tamamen kaldırılmadı.

Aşağıdaki gruplar sübvansiyonlardan yararlanmaya devam edecek:

  • AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri,
  • Köylerde içme suyu temini ve dağıtım tesisleri,
  • Tarımsal üretim tesisleri (bu grup için yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh olarak belirlendi).

KATSAYI AYNI KALDI

2026 itibarıyla mesken aboneleri için katsayı (KBK) değeri 1.05 olarak, diğer tüketici grupları için ise 1.0938 seviyesinde sabit tutulacak.
Bu katsayı, enerji tedarik maliyeti dışındaki giderler ve makul kar oranını dikkate alarak belirleniyor. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Borcu Olan Kiracıya Soğuk Duş: Ev Sahipleri Nefes Alacak! Ödemeyene Kapı GöründüBorcu Olan Kiracıya Soğuk Duş: Ev Sahipleri Nefes Alacak! Ödemeyene Kapı GöründüEkonomi

En Düşük Fatura Bakın Hangi Ülkede! Dikkat Çeken Türkiye DetayıEn Düşük Fatura Bakın Hangi Ülkede! Dikkat Çeken Türkiye DetayıEkonomi

Kaynak: Nefes Gazetesi

Etiketler
Elektrik faturası Resmi Gazete
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fındıkta Tehlike Çanları: Türkiye’nin Payı Eriyor Fındıkta Tehlike Çanları: Türkiye’nin Payı Eriyor
Altın Düşecek mi, Yükselecek mi? İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Altın Düşecek mi, Yükselecek mi?
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Altın Düşecek mi, Yükselecek mi? İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Altın Düşecek mi, Yükselecek mi?
5 Bakanlıkta Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de 5 Bakanlıkta Atama ve Görevden Alma Kararları
Yasa Dışı Bahisle Mücadele Planı Devreye Girdi! İşte Atılacak Adımlar Yasa Dışı Bahisle Mücadele Planı Devreye Girdi! İşte Atılacak Adımlar
ABD'den Suriye’ye Yaptırımların Kaldırılmasına Yeşil Işık ABD'den Suriye’ye Yaptırımların Kaldırılmasına Yeşil Işık
Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Devlet Desteğinde Yeni Dönem! Elektrik Faturaları Artık Daha Yüksek Gelecek Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrik Faturaları Artık Daha Yüksek Gelecek