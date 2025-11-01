Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Devlet Desteğinde Yeni Dönem! Elektrik Faturaları Artık Daha Yüksek Gelecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elektrik faturalarına yansıyacak yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre, aylık ortalama 333 kilovatsaat (kWh) elektrik tüketen veya faturası 984 lirayı aşan aboneler artık devlet desteğinden yararlanamayacak. Yeni uygulama ile birlikte yaklaşık 2,5 milyon abonenin faturası eskisinden daha yüksek gelecek.

DESTEK SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest tüketici olabilme sınırını yeniden belirledi. Buna göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh’ı aşan mesken aboneleri, artık sübvansiyonlu tarifeden yararlanamayacak.

Bu karar doğrultusunda, 2026 itibarıyla bu tüketim limitini geçen aboneler “serbest tüketici” sınıfına alınacak ve elektriği özel tedarik şirketlerinden almak zorunda kalacak.

EPDK açıklamasına göre, yapılan düzenleme toplam mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6’sını, yani 2,5 milyon kişiyi etkileyecek. Böylece, mevcut destek sisteminden faydalanan abone sayısında ciddi bir düşüş yaşanacak.

YENİ TARİFE 2026’DA BAŞLIYOR

Yeni dönemde serbest tüketici kapsamına giren aboneler, elektriği serbest piyasa fiyatları üzerinden satın alacak. Bu fiyat, piyasa takas fiyatı ortalaması ile YEKDEM birim maliyeti toplamına yüzde 5 eklenerek belirlenecek. Yani, devletin sağladığı indirimli fiyatlardan yararlanamayan aboneler, faturalarında daha yüksek rakamlarla karşılaşacak.

HANGİ ABONELER DESTEK ALMAYA DEVAM EDECEK?

EPDK’nın yayımladığı karara göre, destek kapsamı tamamen kaldırılmadı.

Aşağıdaki gruplar sübvansiyonlardan yararlanmaya devam edecek:

AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri,

Köylerde içme suyu temini ve dağıtım tesisleri,

Tarımsal üretim tesisleri (bu grup için yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh olarak belirlendi).

KATSAYI AYNI KALDI

2026 itibarıyla mesken aboneleri için katsayı (KBK) değeri 1.05 olarak, diğer tüketici grupları için ise 1.0938 seviyesinde sabit tutulacak.

Bu katsayı, enerji tedarik maliyeti dışındaki giderler ve makul kar oranını dikkate alarak belirleniyor. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

