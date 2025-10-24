Borcu Olan Kiracıya Soğuk Duş: Ev Sahipleri Nefes Alacak! Ödemeyene Kapı Göründü

“Kira bedelini yatırdım, fatura önemli değil” dönemi sona erdi. Yargıtay’dan emsal karar çıktı! Elektrik ve su faturalarını ödemeyen kiracılar artık tahliye edilebilecek.

Borcu Olan Kiracıya Soğuk Duş: Ev Sahipleri Nefes Alacak! Ödemeyene Kapı Göründü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’da bir kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan uyuşmazlık, “fatura borcunu ödemeyen kiracının tahliyesi” konusunda Yargıtay’dan gelen emsal kararla netlik kazandı.

FATURA ÖDEMEYEN KİRACIYA KÖTÜ HABER

Yalova’da yaşayan bir ev sahibi, kiracısının kira borcunu ödediği ancak elektrik ve su faturalarını ödemediği gerekçesiyle zarara uğradığını öne sürerek 314 bin 437 liralık icra takibi başlattı. Kiracı, 172 bin liralık kira borcunu ödemesine rağmen diğer yan giderleri ödemedi. Bunun üzerine ev sahibi, kiracının tahliyesi için İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

MAHKEMEDEN DÖNEN KARAR

Borcu Olan Kiracıya Soğuk Duş: Ev Sahipleri Nefes Alacak! Ödemeyene Kapı Göründü - Resim : 1

İlk derece mahkemesi, “kira borcu ödendiği sürece faturaların ödenmemesi tahliye sebebi olamaz” diyerek davayı reddetti. Ev sahibi kararı istinafa taşıdı ancak İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı.

YARGITAY EMSAL KARAR VERDİ

Son olarak dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı. Kurul, önceki kararları bozarak ev sahibini haklı buldu. Kararda, kiracının kira dışında yan giderleri (elektrik, su gibi) ödememesi durumunda tahliye edilebileceği açıkça belirtildi.

“ARTIK EV SAHİBİLERİ TAHLİYE EDEBİLİR”

İstanbul Barosu avukatlarından Dilek Yüksel, kararın emsal niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “Artık kiracılar ‘Ben kiramı ödüyorum, faturaları ödemezsem ev sahibi beni çıkaramaz’ diyemez. Bu kararla birlikte, faturaları ödemeyen kiracılar için tahliye yolu açılmış oldu” ifadelerini kullandı.

Yargıtay’ın bu kararı, Türkiye genelinde süregelen kiracı-ev sahibi uyuşmazlıklarında emsal karar olarak uygulanacak.

Yüzyılın Konut Projesi’nde Nefesler Tutuldu! Kimler Alabilecek, Taksitler Ne Kadar Olacak?Yüzyılın Konut Projesi’nde Nefesler Tutuldu! Kimler Alabilecek, Taksitler Ne Kadar Olacak?Ekonomi

Kiralara Yeni Vergi mi Geliyor? Tüm Ev Sahibi ve Kiracıları İlgilendiriyor! GİB Son Noktayı KoyduKiralara Yeni Vergi mi Geliyor? Tüm Ev Sahibi ve Kiracıları İlgilendiriyor! GİB Son Noktayı KoyduEkonomi

Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına ÇıkacakTapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına ÇıkacakEkonomi

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Kiracı Ev sahibi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
CHP Kurultay Davası Reddedildi, Borsada Yükseliş Yüzde 4'ü Aştı CHP Kurultay Davası Reddedildi, Borsada Yükseliş Yüzde 4'ü Aştı
Yüzyılın Konut Projesi’nde Nefesler Tutuldu! Kimler Alabilecek, Taksitler Ne Kadar Olacak? Yüzyılın Konut Projesi’nde Nefesler Tutuldu! Kimler Alabilecek, Taksitler Ne Kadar Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret
Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor
Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı
İmamoğlu'na Casusluk Soruşturması… Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Gözaltında İmamoğlu Soruşturması... Merdan Yanardağ Gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Sert Sözler: ‘Ne Yaparlarsa Yapsınlar Artık Lağım Patladı’ ‘Ne Yaparlarsa Yapsınlar Artık Lağım Patladı’