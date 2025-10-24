Yüzyılın Konut Projesi’nde Nefesler Tutuldu! Kimler Alabilecek, Taksitler Ne Kadar Olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün “Yüzyılın Konut Projesi”ni duyuracak. 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesiyle vatandaşlara uygun taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunulacak. Projede gençler, emekliler, şehit yakınları ve çok çocuklu aileler için özel kontenjan ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Başakşehir’de düzenlenecek “Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni” ile Türkiye tarihinin en kapsamlı konut hamlesinin detaylarını açıklayacak.

TARİHİ PROJE BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülecek proje, Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak. Şimdiye kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa eden Bakanlık, bu projeyle hem afet riskine karşı güvenli konutlar üretmeyi hem de vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sağlamayı hedefliyor.

500 BİN SOSYAL KONUTUN DETAYLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Proje tanıtımı, daha önce “İlk Evim” konutlarının yapıldığı Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yeni yapılacak konutların büyüklüklerini, ödeme koşullarını ve başvuru kriterlerini kamuoyuyla paylaşacak. Ayrıca törende “İlk Evim” projesi kapsamında evlerine kavuşan vatandaşlara anahtar teslimi yapılacak.

KİRALIK SOSYAL KONUT DÖNEMİ GELİYOR

Yeni konut hamlesi kapsamında ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. TOKİ tarafından yönetilecek bu modelde, belirli kriterleri karşılayan vatandaşlar piyasa değerinin yarısına kiralık konutlara yerleşebilecek. Böylece özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Proje kapsamında yapılacak konutların belirli bölümü şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler ve en az üç çocuğu bulunan ailelere ayrılacak. Başvuruların ilan edileceği tarihten itibaren, her şehirde belirlenen kontenjanlar üzerinden kura çekimi yapılacak.

Bu büyük seferberlik, yalnızca konut üretimi değil, aynı zamanda ekonomiye canlılık kazandıracak istihdam etkisiyle de Türkiye’nin inşaat sektöründe yeni bir dönemi başlatacak.

