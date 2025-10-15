Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde En Ucuz Dairenin Fiyatı ne Kadar? İşte Örnek Ödeme Planı ve Detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile Emlak Katılım ortaklığında hayata geçirilen “Yeni Yuvam Modeli”, ev sahibi olmayı hayal eden milyonlarca kişiye umut oldu. Faizsiz, peşinatsız ve kurasız sistemde en uygun fiyatlı dairenin ücreti belli oldu. İşte projeye dair tüm detaylar ve örnek ödeme planı…
Emlak Konut’un başlattığı “Yeni Yuvam Modeli” ile ev sahibi olmak artık çok daha kolay hale geliyor. Faizsiz, peşinatsız ve kurasız olarak 60 aya kadar taksit imkanı sunan bu yeni sistemde en uygun fiyatlı dairenin İstanbul Arnavutköy’de satışa sunulacağı açıklandı.
EMLAK KONUT YENİ YUVAM'DA EN UCUZ DAİRE NE KADAR?
Emlak Konut kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yeni Yuvam Modeli kapsamındaki en uygun konut, İstanbul Arnavutköy’deki Yenişehir Evler Arnavutköy projesinde yer alacak. Projede 1+1 daireler 6 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Böylece, sistemdeki en uygun daire İstanbul’da vatandaşlarla buluşacak.
EMLAK KONUT YENİ YUVAM ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Yenişehir Evler Arnavutköy projesi için örnek ödeme planı da açıklandı. Buna göre, 1+1 daire satın alan vatandaşlar ilk 30 ay boyunca Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne 150 bin TL, sonraki 30 ayda ise yalnızca Emlak Konut’a 50 bin TL ödeme yapacak.
Model kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı aracılığıyla kullanılacak finansman desteğinin yüzde 50’si için yüzde 7 oranında katılım bedeli alınacak. Bu bedel, peşin ya da kredi kartına 6 taksit seçeneğiyle ödenebiliyor. Organizasyon bedeli dışında ek bir ücret talep edilmeyecek.
23 PROJEDE HAYATA GEÇİRİLİYOR
Emlak Konut’un "Yeni Yuvam Modeli" şu anda İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki toplam 23 projede uygulanıyor. Bu projeler arasında:
Yenişehir Evler Arnavutköy
Yeni Fikirtepe
Komşu Finans Evler
Göktürk Kemer Evler
Balıkesir Emlak Konutları
Kuzey Adalar
Park Yaşam Antalya
Alsancak
Ataşehir 173
Başakşehir Avrasya Konutları Cadde
Batı Yakası
Evora İzmir
Gölyaka İstanbul
Hayat Flora
Majör Gölyaka
Meydan Başakşehir
Nezihpark Bahçekent
Park Yaşam Çınarköy
Senfoni Evler
Tual Gölyaka
Vadi Panorama Evler
Tual Asya yer alıyor.
EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ NEDİR?
“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut tarafından geliştirilen, faizsiz, peşinatsız, çekilişsiz ve kurasız bir finansman sistemidir. Vatandaşlar bu model sayesinde 60 aya kadar taksit avantajıyla ev sahibi olabiliyor.
EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Modelden, 18 yaşını doldurmuş her vatandaş kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı olmadan yararlanabiliyor. Başvuru yapmak isteyenler, Emlak Konut Genel Merkezi’ne ya da “Yeni Yuvam Modeli”ne dahil projelerin satış ofislerine giderek süreci başlatabiliyor. Detaylı bilgi için vatandaşlar emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya çağrı merkezini arayabiliyor.
