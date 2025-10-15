Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde En Ucuz Dairenin Fiyatı ne Kadar? İşte Örnek Ödeme Planı ve Detaylar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emlak Konut’un başlattığı “Yeni Yuvam Modeli” ile ev sahibi olmak artık çok daha kolay hale geliyor. Faizsiz, peşinatsız ve kurasız olarak 60 aya kadar taksit imkanı sunan bu yeni sistemde en uygun fiyatlı dairenin İstanbul Arnavutköy’de satışa sunulacağı açıklandı.

EMLAK KONUT YENİ YUVAM'DA EN UCUZ DAİRE NE KADAR?

Emlak Konut kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yeni Yuvam Modeli kapsamındaki en uygun konut, İstanbul Arnavutköy’deki Yenişehir Evler Arnavutköy projesinde yer alacak. Projede 1+1 daireler 6 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Böylece, sistemdeki en uygun daire İstanbul’da vatandaşlarla buluşacak.

EMLAK KONUT YENİ YUVAM ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Yenişehir Evler Arnavutköy projesi için örnek ödeme planı da açıklandı. Buna göre, 1+1 daire satın alan vatandaşlar ilk 30 ay boyunca Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne 150 bin TL, sonraki 30 ayda ise yalnızca Emlak Konut’a 50 bin TL ödeme yapacak.

Model kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı aracılığıyla kullanılacak finansman desteğinin yüzde 50’si için yüzde 7 oranında katılım bedeli alınacak. Bu bedel, peşin ya da kredi kartına 6 taksit seçeneğiyle ödenebiliyor. Organizasyon bedeli dışında ek bir ücret talep edilmeyecek.

23 PROJEDE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Emlak Konut’un "Yeni Yuvam Modeli" şu anda İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki toplam 23 projede uygulanıyor. Bu projeler arasında:

Yenişehir Evler Arnavutköy

Yeni Fikirtepe

Komşu Finans Evler

Göktürk Kemer Evler

Balıkesir Emlak Konutları

Kuzey Adalar

Park Yaşam Antalya

Alsancak

Ataşehir 173

Başakşehir Avrasya Konutları Cadde

Batı Yakası

Evora İzmir

Gölyaka İstanbul

Hayat Flora

Majör Gölyaka

Meydan Başakşehir

Nezihpark Bahçekent

Park Yaşam Çınarköy

Senfoni Evler

Tual Gölyaka

Vadi Panorama Evler

Tual Asya yer alıyor.

EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ NEDİR?

“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut tarafından geliştirilen, faizsiz, peşinatsız, çekilişsiz ve kurasız bir finansman sistemidir. Vatandaşlar bu model sayesinde 60 aya kadar taksit avantajıyla ev sahibi olabiliyor.

EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Modelden, 18 yaşını doldurmuş her vatandaş kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı olmadan yararlanabiliyor. Başvuru yapmak isteyenler, Emlak Konut Genel Merkezi’ne ya da “Yeni Yuvam Modeli”ne dahil projelerin satış ofislerine giderek süreci başlatabiliyor. Detaylı bilgi için vatandaşlar emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya çağrı merkezini arayabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi