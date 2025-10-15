Akaryakıt Fiyatları Sabit! Gözler İndirim Haberinde
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen akaryakıt fiyatlarında bugün bir değişiklik yaşanmadı. 15 Ekim 2025 Çarşamba günü İstanbul'da benzinin litresi ortalama 52 TL'den, motorin ise 53 TL'nin üzerinden satılıyor. Sektör kaynakları, olası bir indirimi yakından takip ediyor.
Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, 15 Ekim 2025 Çarşamba gününe dünkü seviyelerini koruyarak başladı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik gözlenmedi.
Sürücüler, "Benzine indirim gelecek mi?" sorusunun cevabını ararken, güncel fiyatlar tabelalara şu şekilde yansıdı:
İstanbul:
- Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 52,18 TL, motorinin litresi 53,27 TL ve LPG'nin litresi 27,71 TL'den satılıyor.
- Anadolu Yakası'nda ise benzin 52,00 TL, motorin 53,13 TL ve LPG 27,08 TL seviyesinde.
Ankara:
- Benzin litre fiyatı: 53.03 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.29 TL
- LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir:
- Benzin litre fiyatı: 53.35 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.61 TL
- LPG litre fiyatı: 27.53 TL
Uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurunun seyrine bağlı olarak önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam olup olmayacağı netlik kazanacak.
