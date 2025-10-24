Bekarlara Özel Yeni Evlilik Planı: AK Parti Kolları Sıvadı! Bire Bir Görüşme Yapılacak

AK Parti, evlilik oranlarındaki düşüşün nedenlerini araştırmak için harekete geçti. Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmada, gençlerle bire bir görüşmeler yapılarak evliliğe dair korkular, çekinceler ve ekonomik engeller tespit edilecek.

Aile kurumunu güçlendirme hedefi doğrultusunda yürüttüğü sosyal politikalara bir yenisini ekleyen AK Parti, bu kez bekar gençlerin evliliğe bakışını masaya yatırıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, gençlerin neden evlenmek istemediğini ve evlilikle ilgili çekincelerini anlamak amacıyla ülke genelinde geniş kapsamlı bir araştırma başlattı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çalışmada gençlerle bire bir görüşmeler yapılacak, kapsamlı anketler düzenlenecek ve farklı illerde tematik çalıştaylar gerçekleştirilecek. Elde edilen veriler, evlilik oranlarının düşmesi ve boşanma oranlarının artmasına etki eden sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenleri ortaya koyacak.

GENÇLERİN KAYGILARI MERCEK ALTINDA

Kadın Kolları’nın yürüttüğü çalışma kapsamında “Gençler neden evlenmek istemiyor?”, “Evliliğe dair korkular ve çekinceler neler?”, “Evlenmeyi zorlaştıran ekonomik ya da toplumsal engeller hangileri?” gibi sorulara yanıt aranacak. Ayrıca araştırmada yalnızca sorunlara değil, evliliğin toplumsal faydalarına da dikkat çekilecek. Gençlere, evliliğin dayanışma, huzur, sosyal destek ve aile bütünlüğü açısından sunduğu avantajlar anlatılacak.

POLİTİKALAR GENİŞLİYOR

AK Parti, daha önce evlenen çiftlere maddi destek, çocuk yapan ailelere teşvik ve kreş desteği gibi konularda çalışmalar yürütmüştü. Yeni adımla birlikte, evliliğe dair politikaların sadece ekonomik değil, aynı zamanda psikolojik ve toplumsal boyutları da kapsayacağı belirtiliyor. Çalıştay sonuçlarının rapor haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.

“BOŞANMA TERAPİSTİ” GÜNDEMDE

Parti kaynaklarının aktardığına göre geçtiğimiz haftalarda Erzurum’da düzenlenen çalıştayda, “boşanma terapisti” uygulaması da gündeme geldi. Henüz hayata geçirilmemiş olsa da, boşanma sürecindeki çiftlere rehberlik edecek bir terapi sistemi kurulması planlanıyor. Bu modelin ilerleyen günlerde somut bir projeye dönüşmesi bekleniyor.

