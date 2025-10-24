Altın Kan Kaybediyor: Dolar Güçlenince Fiyatlar Geriledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haftanın son işlem günü olan 24 Ekim Cuma günü, altın yatırımcıları dikkat kesildi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimi beklentileri ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimleriyle uzun süredir yükseliş trendinde olan altın, bugün yönünü aşağı çevirdi. Doların güç kazanması ve rallinin aşırı alım bölgesine taşınmasının ardından sarı metalde sert bir düzeltme yaşandı.

DOLAR GÜÇLENDİ, ALTIN GERİ ADIM ATTI

Küresel piyasalarda dolar endeksindeki yükseliş, altının ons fiyatını baskıladı. Ons altın, 4.126 dolar seviyelerinde işlem görürken, yatırımcılar kısa vadeli kar satışlarının etkili olduğunu belirtiyor. Analistler, bu düşüşü “sağlıklı bir düzeltme” olarak nitelendiriyor.

GRAM ALTIN 5.561 TL SEVİYELERİNDE

Serbest piyasada gram altın güne 5.560 TL’den alım, 5.561 TL’den satış fiyatıyla başladı. Son günlerde rekor seviyeleri test eden gram altın, bugün yatırımcısına nefes aldırdı.

Gram altın: Alış 5.560,55 TL / Satış 5.561,26 TL

Ons altın: Alış 4.125,66 dolar / Satış 4.126,91 dolar

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTINDA GÜNCEL RAKAMLAR

Küçük yatırımcının gözdesi çeyrek altın, bugün 8.896 TL’den alınıp 9.092 TL’den satılıyor.

Yarım altın: Alış 17.736,03 TL / Satış 18.183,17 TL

Tam altın: Alış 38.059 TL / Satış 38.469 TL

Cumhuriyet altını: Alış 35.586,85 TL / Satış 36.259,30 TL

Ziynet altını: Alış 35.583,26 TL / Satış 36.255,12 TL

BİLEZİK VE ATA ALTIN FİYATLARI

Kuyumcularda en çok takip edilen kalemlerden biri olan bilezik fiyatları da düşüşten etkilendi.

22 ayar bilezik gramı: Alış 5.326,19 TL / Satış 5.590,86 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.218,91 TL / Satış 4.339,03 TL

Ata altın: Alış 39.021,59 TL / Satış 40.005,63 TL

Gremse altın: Alış 94.795 TL / Satış 96.025 TL

