Piyasalarda Fırtına Öncesi Sessizlik! Dolar Kaç TL Oldu? İşte 24 Ekim 2025 Güncel Döviz Kurları
Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. 24 Ekim Cuma sabahı itibarıyla dolar 42,06 TL, euro ise 48,88 TL seviyelerinde işlem görüyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı son verilere göre piyasalarda dalgalanma devam ederken, yatırımcılar gözünü dövizdeki yön değişimine çevirdi.
MERKEZ BANKASI SON RAKAMLARI PAYLAŞTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bir önceki günkü efektif kurunu alışta 41,87 TL, satışta ise 42,04 TL olarak açıkladı. Önceki gün bu rakamlar sırasıyla 41,86 TL ve 42,03 TL seviyelerindeydi. Euro/dolar paritesi uluslararası piyasalarda 1,1608, sterlin/dolar paritesi 1,3322, dolar/yen paritesi ise 152,72 seviyelerinde bulunuyor.
DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Yeni güne girilirken Dolar/TL kuru 42,05 (alış) – 42,06 (satış) bandında, Euro/TL kuru ise 48,88 seviyelerinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda ABD dolarının güçlü seyrini koruduğu, Euro tarafında ise Avrupa Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin beklentilerin fiyatlamaları etkilediği belirtiliyor.
Uzmanlar, dolar ve euroda kısa vadeli dalgalanmaların devam edeceğini, yatırımcıların jeopolitik gelişmeleri ve merkez bankası kararlarını yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.
