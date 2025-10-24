Piyasalarda Fırtına Öncesi Sessizlik! Dolar Kaç TL Oldu? İşte 24 Ekim 2025 Güncel Döviz Kurları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz kurlarındaki dalgalanma hafta sonuna yaklaşırken de sürüyor. 24 Ekim Cuma sabahı itibarıyla dolar 42,06 TL, euro ise 48,88 TL seviyelerinde işlem görüyor. Piyasalarda hareketlilik devam ederken, yatırımcılar ve vatandaşlar döviz kurlarındaki anlık değişimleri yakından izliyor.

MERKEZ BANKASI SON RAKAMLARI PAYLAŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bir önceki günkü efektif kurunu alışta 41,87 TL, satışta ise 42,04 TL olarak açıkladı. Önceki gün bu rakamlar sırasıyla 41,86 TL ve 42,03 TL seviyelerindeydi. Euro/dolar paritesi uluslararası piyasalarda 1,1608, sterlin/dolar paritesi 1,3322, dolar/yen paritesi ise 152,72 seviyelerinde bulunuyor.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni güne girilirken Dolar/TL kuru 42,05 (alış) – 42,06 (satış) bandında, Euro/TL kuru ise 48,88 seviyelerinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda ABD dolarının güçlü seyrini koruduğu, Euro tarafında ise Avrupa Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin beklentilerin fiyatlamaları etkilediği belirtiliyor.

Uzmanlar, dolar ve euroda kısa vadeli dalgalanmaların devam edeceğini, yatırımcıların jeopolitik gelişmeleri ve merkez bankası kararlarını yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

