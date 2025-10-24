Sigara ve Telefonlara Yeni Vergi Şoku! Fiyatlar Değişiyor, Zam Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla sigara ve cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle tütün ürünlerinde vergi oranı yüzde 45 olarak belirlendi. Cep telefonlarında ise ÖTV oranları cihazın fiyatına göre yüzde 25 ila 50 arasında değişecek.

Tütün ürünlerinde oransal vergi oranı yüzde 50’den yüzde 45’e düşerken, maktu vergi tutarı 12,14 TL’den 16 TL’ye yükseltildi. Asgari maktu vergi ise 2,1189 TL’den 1,975 TL’ye geriledi.

Cep telefonları için belirlenen yeni ÖTV matrahları ise şu şekilde:

4.500 TL ve altındaki telefonlar için yüzde 25

4.500–9.000 TL arası telefonlar için yüzde 40

9.000 TL üzeri telefonlar için yüzde 50

Matrah düzenlemesi sonrası bazı giriş ve orta segment telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50’den yüzde 40’a düşecek. Bu durumun bazı modellerin fiyatlarında yaklaşık 1.000 TL’ye kadar indirim yaratabileceği değerlendiriliyor.

Sigara fiyatlarında ise maktu vergi artışı nedeniyle paket başına yaklaşık 1 TL’lik zam yansıması bekleniyor. Ancak üreticilerin bu artışı fiyatlara yansıtıp yansıtmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: NTV