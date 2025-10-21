Emekliye 2026 Müjdesi! Zam Oranları Netleşiyor, İşte Detaylar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca emekli ve memur, 2026 yılının ilk maaş artışını bekliyor. Sabah Gazetesi'nden yer alan habere göre ocak ayında açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte maaşlara refah payı da eklenerek yüzde 20’yi aşan bir zam yapılması öngörülüyor. Yeni maaşlar, yılın ilk 6 ayı boyunca geçerli olacak ve temmuzda yeniden güncellenecek.

İŞTE BEKLENTİLER

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışının yüzde 10–13 aralığında olması bekleniyor. Memur ve memur emeklileriyse yüzde 11 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Böylece toplam artış yüzde 17–19 seviyesinde gerçekleşebilir. Refah payının eklenmesiyle oran yüzde 20’nin üzerine çıkacak.

TABAN MAAŞ BEKLENTİSİ

Şu anda 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının, enflasyon oranına göre 18.500–19.000 TL aralığında belirlenmesi bekleniyor. Enflasyon yüzde 10,16 olursa maaş 18.593 TL, yüzde 13,08 olursa 19.089 TL olacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Meclis’ten yasal onay gerekiyor. Yeni zam oranları açıklandıktan sonra her emekliye kök maaşı üzerinden artış yapılacak. Eğer artış sonrası maaş, belirlenen taban ücretin altına düşerse fark Hazine tarafından tamamlanacak. Böylece hiçbir emekli yeni taban maaşın altında gelir almayacak.

DUL VE YETİM MAAŞLARINDA DA ARTIŞ

Taban maaş artışı, dul ve yetim aylıklarına da yansıyacak. Taban maaşın 18.593 TL’ye çıkması durumunda durum şöyle olacak:

Yüzde 75 oranında aylık alanlara 13.945 TL

Yüzde 50 oranında alanlara 9.296 TL.

Yüzde 25 oranında alanlara 4.648 TL

Taban maaş 19.089 TL olursa bu rakamlar sırasıyla 14.316 TL, 9.544 TL ve 4.772 TL olacak.

Bu tutarların altında kalan aylıklar, ek ödemelerle yeni seviyelere tamamlanacak.

