Türkiye Tarihinin En Büyük Konut Hamlesi! Yüzyılın Konut Projesi İçin Geri Sayım Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Cuma günü İstanbul Başakşehir’de düzenlenecek törende 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi”nin ayrıntılarını açıklayacak. 500 bin yeni sosyal konut için geri sayım başladı.

Son Güncelleme:
Türkiye Tarihinin En Büyük Konut Hamlesi! Yüzyılın Konut Projesi İçin Geri Sayım Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de düzenlenecek “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinin detaylarını duyuracak.

TARİHİ PROJEDE 500 BİN SOSYAL KONUT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim Cuma günü İstanbul Başakşehir’de gerçekleştirilecek tanıtım töreninde, 81 ili kapsayan dev konut seferberliğinin ayrıntılarını açıklayacak.
“Yüzyılın Konut Projesi” adıyla hayata geçirilecek çalışma kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

Tören, Kayabaşı Mahallesi’nde, projenin örnek dairelerinin bulunduğu bölgede yapılacak.
Etkinlikte, daha önce başlatılan “İlk Evim Projesi” kapsamında evleri tamamlanan ailelere anahtar teslimi de gerçekleştirilecek.

Türkiye Tarihinin En Büyük Konut Hamlesi! Yüzyılın Konut Projesi İçin Geri Sayım Başladı - Resim : 1

EN BÜYÜK SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ

Türkiye’nin deprem bölgesinde kazandığı inşa tecrübesi, yeni bir konut hamlesine dönüşüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa eden TOKİ, şimdi ülke tarihinin en büyük sosyal konut projesine imza atmaya hazırlanıyor. Yeni projeyle birlikte hem afet riskine karşı dayanıklı konutlar üretilecek hem de vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olması sağlanacak.

KİRALIK SOSYAL KONUT UYGULAMASI GELİYOR

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında ilk kez kiralık sosyal konut modeli de uygulanacak.
İstanbul’da yüksek kira artışlarını dengelemeyi hedefleyen bu modelle, TOKİ tarafından inşa edilen bazı konutlar piyasa fiyatının yarısına kiraya verilecek.

Bu konutlardan, belirlenen gelir ve sosyal kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Proje kapsamında, 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için belirli gruplara özel kontenjan ayrılacak. Bu gruplar arasında:

  • Şehit yakınları ve gaziler,
  • Emekliler,
  • Gençler,
  • En az üç çocuğu olan aileler yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında konutların büyüklükleri, ödeme planı ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi verecek.

Ev Alan mı Kazandı, Altın Biriktiren mi? Son 10 Yılın Tablosu Ortaya ÇıktıEv Alan mı Kazandı, Altın Biriktiren mi? Son 10 Yılın Tablosu Ortaya ÇıktıEkonomi

TOKİ'nin İndirimi İçin Son Viraj! Tapu Almak İsteyenler Dikkat: Bu Fırsatı Kaçıran Çok Pişman OlacakTOKİ'nin İndirimi İçin Son Viraj! Tapu Almak İsteyenler Dikkat: Bu Fırsatı Kaçıran Çok Pişman OlacakEkonomi

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde En Ucuz Dairenin Fiyatı ne Kadar? İşte Örnek Ödeme Planı ve Detaylar...Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde En Ucuz Dairenin Fiyatı ne Kadar? İşte Örnek Ödeme Planı ve Detaylar...Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konut
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak
Şirketlere Dev Vergi Affı Geliyor! 768 Milyar Liralık Paket Masada Şirketlere Dev Vergi Affı Geliyor! 768 Milyar Liralık Paket Masada
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi! 39'uncu Kurultay Sürecine İptal İstemi!
Yurtta Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış Kapıda Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda
Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak
SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Düzenleme! O Borçlar Tamamen Silinecek SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Düzenleme! O Borçlar Tamamen Silinecek
İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu