Türkiye Tarihinin En Büyük Konut Hamlesi! Yüzyılın Konut Projesi İçin Geri Sayım Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de düzenlenecek “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinin detaylarını duyuracak.

TARİHİ PROJEDE 500 BİN SOSYAL KONUT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim Cuma günü İstanbul Başakşehir’de gerçekleştirilecek tanıtım töreninde, 81 ili kapsayan dev konut seferberliğinin ayrıntılarını açıklayacak.

“Yüzyılın Konut Projesi” adıyla hayata geçirilecek çalışma kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

Tören, Kayabaşı Mahallesi’nde, projenin örnek dairelerinin bulunduğu bölgede yapılacak.

Etkinlikte, daha önce başlatılan “İlk Evim Projesi” kapsamında evleri tamamlanan ailelere anahtar teslimi de gerçekleştirilecek.

EN BÜYÜK SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ

Türkiye’nin deprem bölgesinde kazandığı inşa tecrübesi, yeni bir konut hamlesine dönüşüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa eden TOKİ, şimdi ülke tarihinin en büyük sosyal konut projesine imza atmaya hazırlanıyor. Yeni projeyle birlikte hem afet riskine karşı dayanıklı konutlar üretilecek hem de vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olması sağlanacak.

KİRALIK SOSYAL KONUT UYGULAMASI GELİYOR

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında ilk kez kiralık sosyal konut modeli de uygulanacak.

İstanbul’da yüksek kira artışlarını dengelemeyi hedefleyen bu modelle, TOKİ tarafından inşa edilen bazı konutlar piyasa fiyatının yarısına kiraya verilecek.

Bu konutlardan, belirlenen gelir ve sosyal kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Proje kapsamında, 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için belirli gruplara özel kontenjan ayrılacak. Bu gruplar arasında:

Şehit yakınları ve gaziler,

Emekliler,

Gençler,

En az üç çocuğu olan aileler yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında konutların büyüklükleri, ödeme planı ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi verecek.

Kaynak: Haber Merkezi