Şirketlere Dev Vergi Affı Geliyor! 768 Milyar Liralık Paket Masada

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Meclis’e sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Taşcıer, hükümetin sosyal güvenlik dengesini korumak yerine emekçilerden tasarruf edip şirketleri destekleyen bir politika izlediğini savundu.

"4 MİLYON EMEKLİNİN BİR YILLIK MAAŞINA DENK"

Konu ile ilgili konuşan Taşcıer, “İktidar, milyonlarca vatandaşın emeklilik hakkına erişimini zorlaştırarak 200 milyar liralık gelir yaratmayı hedefliyor. Ancak aynı iktidar, önümüzdeki yıl şirketlere 768 milyar liralık vergi affı getiriyor. Bu, yaklaşık 4 milyon emeklinin bir yıllık toplam maaşına denk geliyor. Resmen işverene hediye veriyorlar,” dedi. Taşcıer, AK Parti’nin önümüzdeki bütçe döneminde toplam 3,5 trilyon liralık vergi gelirinden vazgeçtiğini de hatırlatarak, bu miktarın 13,5 milyon emeklinin bir yıllık maaşına denk geldiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer

“PRİM ORANLARI ARTIRILIYOR, EMEKLİLİK LÜKSE DÖNÜŞÜYOR”

Taşcıer, aynı teklif kapsamında borçlanma prim oranlarının artırıldığını vurgulayarak, “Borçlanma hakkı, özellikle kadınlar, öğrenciler ve düzensiz gelirli çalışanlar için emekliliğe giden yolda en kritik basamaklardan biri. Şimdi bu hakkın bedeli yükseltiliyor. Kadınların doğum borçlanması dışındaki birçok alanda oran yüzde 45’e çıkarılıyor. Bu durum emeklilik hakkını erişilmez hale getiriyor.” dedi.

Taşcıer, bu düzenlemenin sosyal güvenliği genişletmek yerine güvencesizliği kalıcı hale getirdiğini, kadın emeğini görünmez kıldığını ve dar gelirli kesimleri sistemin dışına ittiğini dile getirdi.

“GEÇİM DERDİNDEKİLERİN MAAŞINA GÖZ DİKİLİYOR”

SGK’ya borcu olanlardan maaşların yüzde 25’ine kadar kesinti yapılabileceği düzenlemesine tepki gösteren Taşcıer, “Vergi borçları milyarlarca lira silinirken, geçim derdindeki vatandaşların maaşına el uzatılıyor. En düşük dul ve yetim aylığı 4 bin 220 TL, engelli aylığı 6 bin 147 TL. Bu maaşların yüzde 25’i kesilirse geriye 3-4 bin lira kalıyor. Bu insanlar bu parayla nasıl yaşayacak?” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA