TOKİ'nin İndirimi İçin Son Viraj! Tapu Almak İsteyenler Dikkat: Bu Fırsatı Kaçıran Çok Pişman Olacak

TOKİ’nin konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular bugün sona eriyor. Borcunu kapatıp tapusunu hemen almak isteyen hak sahipleri için büyük fırsat sunan kampanyadan, 2024 Haziran ayı sonuna kadar satış ve taksit başlangıcı yapılan projeler yararlanabiliyor. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
TOKİ'nin İndirimi İçin Son Viraj! Tapu Almak İsteyenler Dikkat: Bu Fırsatı Kaçıran Çok Pişman Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) konut ve iş yeri alıcılarına yönelik başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasında sona gelindi. Borcunu kapatarak tapusunu hemen almak isteyen vatandaşlar için büyük fırsat sunan kampanyada başvurular bugün mesai bitimiyle birlikte sona erecek.

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

22 Eylül’de başlayan TOKİ indirim kampanyasında son başvuru günü 17 Ekim olarak açıklanmıştı. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında yüzde 25 indirim hakkı geçerli olmayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, işlemlerini anlaşmalı bankalar aracılığıyla tamamlayabiliyor.

TOKİ'nin İndirimi İçin Son Viraj! Tapu Almak İsteyenler Dikkat: Bu Fırsatı Kaçıran Çok Pişman Olacak - Resim : 1
TOKİ'nin konut ve iş yeri alıcılarına yönelik başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasında sona gelindi.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Kampanyadan, 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar satışı yapılmış ve taksit ödemesi aynı tarihe kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor. Kalan taksit sayısı 12 ayın altında olan hak sahipleri ise indirim kapsamında değerlendirilmiyor.

TAM VEYA KISMİ ÖDEME İMKANI

İndirimden sadece borcunun tamamını kapatan vatandaşlar değil, borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini peşin ödeyen hak sahipleri de yararlanabiliyor. Ancak başvuru sırasında ilgili ayın taksitinin ödenmiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

GEREKLİ BELGELER NELER?

TOKİ'nin İndirimi İçin Son Viraj! Tapu Almak İsteyenler Dikkat: Bu Fırsatı Kaçıran Çok Pişman Olacak - Resim : 2
İndirimden sadece borcunun tamamını kapatan vatandaşlar değil, borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini peşin ödeyen hak sahipleri de yararlanabiliyor.

Başvuru işlemleri sırasında hak sahiplerinin, site yönetiminden alınacak “borcu yoktur” belgesi ile birlikte belediyeden temin edilecek emlak beyan değerini gösterir belgeyi de ibraz etmeleri gerekiyor.

TAPUSUNU HEMEN ALMA FIRSATI

TOKİ’nin indirim kampanyası, borcunu kapatıp tapusunu hemen almak isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Ancak bugün mesai bitimine kadar başvurusunu tamamlamayanlar bu fırsattan yararlanamayacak.

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde En Ucuz Dairenin Fiyatı ne Kadar? İşte Örnek Ödeme Planı ve Detaylar...Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde En Ucuz Dairenin Fiyatı ne Kadar? İşte Örnek Ödeme Planı ve Detaylar...Ekonomi
Ev Almak İsteyenler Dikkat: Konut Kredisinde Faizler Değişti! 1 Milyon TL Kredinin Geri Ödemesi Dudak UçuklattıEv Almak İsteyenler Dikkat: Konut Kredisinde Faizler Değişti! 1 Milyon TL Kredinin Geri Ödemesi Dudak UçuklattıEkonomi
TOKİ'nin Kiralık Sosyal Konut Projesinin Detayları Belli Oldu: Kiralar Ne Kadar Olacak?TOKİ'nin Kiralık Sosyal Konut Projesinin Detayları Belli Oldu: Kiralar Ne Kadar Olacak?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TOKİ Konut
Son Güncelleme:
Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor! Fazla Mesai Ücretleri Belli Oldu Fazla Mesai Ücretleri Belli Oldu
SGK’dan Büyük Adım: Çalışmadan Emeklilik Başlıyor! Bu Şartları Taşıyanlar Artık Maaş Alacak SGK’dan Büyük Adım: Çalışmadan Emeklilik Başlıyor! Bu Şartları Taşıyanlar Artık Maaş Alacak
Sadettin Saran Skandalı Açıkladı! Fenerbahçe’de Yaşanan Krizin Nedeni Belli Oldu Skandalı Açıkladı! İşte Patlak Veren Krizin Detayları
Beşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın ‘Seni İstemiyorum’ Diyerek Kapının Önüne Koydu Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık! Kapının Önüne Koydu
ÇOK OKUNANLAR
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Tayfun Kahraman İçin AYM'den Hak İhlali Kararı: Resmi Gazete'de Yayımlandı AYM'nin 'Tayfun Kahraman' Kararı Resmi Gazete'de
Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı