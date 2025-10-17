TOKİ'nin İndirimi İçin Son Viraj! Tapu Almak İsteyenler Dikkat: Bu Fırsatı Kaçıran Çok Pişman Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) konut ve iş yeri alıcılarına yönelik başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasında sona gelindi. Borcunu kapatarak tapusunu hemen almak isteyen vatandaşlar için büyük fırsat sunan kampanyada başvurular bugün mesai bitimiyle birlikte sona erecek.

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

22 Eylül’de başlayan TOKİ indirim kampanyasında son başvuru günü 17 Ekim olarak açıklanmıştı. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında yüzde 25 indirim hakkı geçerli olmayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, işlemlerini anlaşmalı bankalar aracılığıyla tamamlayabiliyor.

TOKİ'nin konut ve iş yeri alıcılarına yönelik başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasında sona gelindi.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Kampanyadan, 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar satışı yapılmış ve taksit ödemesi aynı tarihe kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor. Kalan taksit sayısı 12 ayın altında olan hak sahipleri ise indirim kapsamında değerlendirilmiyor.

TAM VEYA KISMİ ÖDEME İMKANI

İndirimden sadece borcunun tamamını kapatan vatandaşlar değil, borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini peşin ödeyen hak sahipleri de yararlanabiliyor. Ancak başvuru sırasında ilgili ayın taksitinin ödenmiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

GEREKLİ BELGELER NELER?

İndirimden sadece borcunun tamamını kapatan vatandaşlar değil, borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini peşin ödeyen hak sahipleri de yararlanabiliyor.

Başvuru işlemleri sırasında hak sahiplerinin, site yönetiminden alınacak “borcu yoktur” belgesi ile birlikte belediyeden temin edilecek emlak beyan değerini gösterir belgeyi de ibraz etmeleri gerekiyor.

TAPUSUNU HEMEN ALMA FIRSATI

TOKİ’nin indirim kampanyası, borcunu kapatıp tapusunu hemen almak isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Ancak bugün mesai bitimine kadar başvurusunu tamamlamayanlar bu fırsattan yararlanamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi